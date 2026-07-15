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Președintele Ucrainei l-a demis pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, după o reuniune cu conducerea armatei

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Război în Ucraina
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Preşedintele Volodimir Zelenski l-a demis pe Mihailo Fedorov din funcţia de ministru al Apărării, potrivit unui oficial ucrainean familiarizat cu situaţia, citat de publicaţia Kyiv Independent.

Mihailo Fedorov
Mihailo Fedorov, ministrul ucrainean al Apărării FOTO: X

Ministrului de Interne, Ihor Klimenko, i s-a propus să preia conducerea Ministerului Apărării, a declarat pentru Kyiv Independent, sub protecţia anonimatului, un deputat din partidul de guvernământ Slujitorul Poporului.

Parlamentarii care au discutat cu publicaţia, atât din partidul aflat la putere, cât şi din opoziţie, şi-au exprimat dezacordul faţă de această schimbare, scrie News.

„Este o veste proastă”, a declarat un deputat din partidul lui Zelenski.

Pentru ca Ihor Klimenko să preia funcţia, candidatura sa trebuie aprobată de Parlament.

„Nu cred că este corect să fie schimbat ministrul Apărării la fiecare şase luni. Nu există reproşuri fundamentale la adresa lui Fedorov şi ar trebui să i se permită să finalizeze reformele pe care deja le-a anunţat. O nouă schimbare la conducerea Ministerului Apărării – indiferent cine îl va înlocui – nu va face decât să creeze şi mai mult haos”, a declarat analistul politic Volodimir Fesenko pentru Kyiv Independent.

Deocamdată nu este clar dacă Fedorov va primi o altă funcţie în cadrul guvernului ucrainean.

Decizia vine după o întâlnire între preşedintele Zelenski, Mihailo Fedorov şi comandantul-şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, în cadrul căreia urmau să fie discutate principalele provocări cu care se confruntă armata, inclusiv mobilizarea.

Întrebat de jurnalişti despre posibila demitere a lui Fedorov, Zelenski a evitat să răspundă direct, afirmând doar că îşi doreşte ca armata şi conducerea Ministerului Apărării să fie „unite” şi „pe aceeaşi lungime de undă”.

„Prioritatea este dialogul dintre armată şi Ministerul Apărării, rezolvarea problemelor legate de recrutare şi consolidarea apărării aeriene”, a declarat preşedintele, confirmând că întâlnirea a avut loc.

Potrivit analistului Volodimir Fesenko, între Fedorov şi generalul Sîrski ar fi existat tensiuni.

„Există informaţii privind neînţelegeri în relaţia dintre Fedorov şi Sîrski. Nu toată lumea este mulţumită de propunerile lui Fedorov privind reforma armatei, în special de planurile sale de reorganizare a modului în care funcţionează Ministerul Apărării”, a explicat Fesenko.

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