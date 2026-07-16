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Zelenski i-a propus lui Mihailo Fedorov funcția de premier, dar acesta a refuzat

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Război în Ucraina
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Președintele Volodimir Zelenski i-a propus lui Mihailo Fedorov, chiar în ziua în care a anunțat demisia guvernului condus de Iulia Sviridenko,pe 12 iulie, să preia funcția de premier. Fedorov a refuzat însă oferta, potrivit publicației The Economist.

Volodimir Zelenski și Mihailo Fedorov/FOTO:X
Volodimir Zelenski și Mihailo Fedorov/FOTO:X

„Pe 12 iulie, Zelenski l-a întrebat dacă i-ar plăcea ideea de a ocupa funcția de prim-ministru, tocmai rămasă vacantă. În circumstanțe normale, aceasta ar fi fost considerată o promovare; în acest caz, a fost perceput drept un eșec al proiectului său", scriu jurnaliștii publicației britanice.

Aceeași sursă notează că unii generali ucraineni îl consideră pe Fedorov o persoană care își însușește ideile altora, comparându-l cu Robert McNamara, fostul secretar american al apărării, care a descoperit că metodele de management perfecționate la Ford nu se potriveau cu Pentagonul.

„Ca să reformezi ceva, trebuie să înțelegi cum funcționează. Ai urca cu adevărat într-un avion dacă ai vedea că pilotul e de fapt un negustor?", a declarat un general ucrainean, citat de publicație.

Reamintim că, în cadrul briefingului susținut la finalul mandatului său, Fedorov a enumerat principalele probleme ale armatei ucrainene și a afirmat că demiterea sa reprezintă un ultimatum impus de „comandamentul suprem". Potrivit acestuia, dacă Ucraina dorește să învingă inamicul prin metode asimetrice, cu pierderi minime, este necesară schimbarea comandantului-șef și a șefului Statului Major General. Între timp, la Kiev și în alte orașe din Ucraina continuă acțiunile de susținere a lui Fedorov.

Zelenski: Fedorov va rămâne în echipa mea

Într-o conferință de presă susținută alături de premierul britanic Keir Starmer, Volodimir Zelenski a declarat că Mihail Fedorov va continua să facă parte din echipa sa, însă nu a precizat ce funcție va ocupa.

„Sunt convins că Mihail va rămâne în echipa mea. Vom discuta puțin mai târziu despre forma în care va continua această colaborare”, a spus președintele ucrainean.

Șeful statului a afirmat că Ministerul Apărării se confruntă cu provocări importante și a subliniat că actuala conducere a instituției gestionează numeroase domenii esențiale.

Președintele recunoaște existența unor probleme în armată

Zelenski a declarat că există dificultăți atât pe front, cât și în spatele liniilor de luptă.

El a vorbit despre probleme în unele brigăzi ale armatei, despre provocările legate de mobilizare și despre oboseala acumulată de societatea ucraineană după mai bine de patru ani de război.

„Toate categoriile societății sunt obosite. Obiectivul nostru este ca Rusia să obosească înaintea noastră”, a afirmat președintele.

Referindu-se la procesul de mobilizare, Zelenski a spus că este dificil să fie găsit un mecanism care să asigure recrutarea cu respectarea demnității cetățenilor și a recunoscut că problema rămâne nerezolvată.

El a subliniat că atât conducerea armatei, cât și Ministerul Apărării trebuie să își asume responsabilitatea pentru situațiile care provoacă nemulțumire în societate.

„Nu poate exista situația în care unii doar câștigă, iar alții doar răspund. Câștigăm împreună și răspundem împreună pentru problemele care provoacă reacții în societate”, a declarat Zelenski.

Președintele a confirmat, pentru prima dată, existența unui conflict între comandantul-șef al Forțelor Armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, și Fedorov. Potrivit lui Zelenski, aceasta nu este doar problema celor doi, ci și a sa, în calitate de șef al statului.

„Fără mine, nu se așază la aceeași masă"

Președintele Ucrainei a confirmat pentru prima dată, într-o declarație separată, existența conflictului dintre comandantul-șef Oleksandr Sîrski și ministrul apărării Mihailo Fedorov, subliniind că, întrucât cele două părți nu au reușit să ajungă la o înțelegere, decizia finală îi revine lui.

„Președintele, pe timp de război, nu ar trebui să fie pus în situația de a alege. Mi-aș fi dorit foarte mult unitate. Părțile nu au găsit-o... Le cunosc atât punctele forte, cât și slăbiciunile, și mi-aș dori enorm ca ei să consolideze Ucraina. Dar asta este realitatea. Iar într-o asemenea situație, soluția este: fie o parte, fie cealaltă. Pentru că, fără mine, nu se așază la aceeași masă, înțelegeți?", a declarat Zelenski.

Președintele își recunoaște propria responsabilitate în această privință, dar adaugă că, în mod normal, conducerea Ministerului Apărării și cea a Forțelor Armate ar trebui să funcționeze autonom, zi de zi. Ambele beneficiază de sprijinul său, în calitate de șef al statului, a subliniat el, numind această colaborare o prioritate.

„Am respect pentru amândoi, iar consecvența acțiunilor mele se va vedea, cu siguranță. Vreau doar să arăt că, atunci când părțile nu pot rezolva o problemă, decizia îmi revine mie", a conchis Zelenski.

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