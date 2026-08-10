 După ce l-a criticat în trecut, Traian Băsescu îl laudă pe Bolojan: „A făcut bine cu reducerea de cheltuieli”. Ce spune despre Nicușor Dan | adevarul.ro
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Video După ce l-a criticat în trecut, Traian Băsescu îl laudă pe Bolojan: „A făcut bine cu reducerea de cheltuieli”. Ce spune despre Nicușor Dan

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Fostul președinte Traian Băsescu și-a nuanțat poziția față de premierul Ilie Bolojan, despre care spune acum că a luat măsuri corecte pentru reducerea cheltuielilor și a deficitului bugetar. Băsescu critică însă introducerea taxelor suplimentare și îl acuză pe președintele Nicușor Dan că și-ar fi atribuit meritele pentru faptul că România nu a fost retrogradată de agențiile de rating.

Fostul președinte Traian Băsescu. FOTO: Inquam Photos
Fostul președinte Traian Băsescu. FOTO: Inquam Photos

„Până la urmă, l-am boscorodit pe Bolojan. A făcut bine cu reducerea de cheltuieli. A greșit foarte tare introducând taxe suplimentare în economie. Dar a realizat obiectivul să reducă deficitul cu un procent de PIB”, a declarat Traian Băsescu, duminică, la TVR INFO.

Potrivit fostului președinte, reducerea deficitului a contribuit la menținerea României în categoria recomandată investițiilor de către agențiile internaționale de rating.

„Ceea ce a făcut ca agențiile să nu ne ducă la categoria nerecomandată pentru investiții”, a explicat Băsescu.

Băsescu îl acuză pe Nicușor Dan că și-a atribuit meritele lui Bolojan

Fostul președinte l-a criticat dur pe Nicușor Dan, susținând că acesta nu l-ar fi sprijinit pe Bolojan atunci când premierul anunța măsurile de reducere a deficitului, dar că ulterior și-ar fi asumat succesul după decizia Moody's de a menține ratingul României.

„Aici chiar mi s-a părut în neregulă o chestiune de caracter. După ce că nu l-a ajutat deloc președintele pe Bolojan când anunța măsurile, când a aflat că Moody’s nu ne-a downgradat, a ieșit să spună: «Am trecut cu bine», ca și cum făcuse ceva”, a afirmat Băsescu.

„N-a făcut nimic. Pur și simplu a încercat să fure de la Bolojan, pe care nu l-a ajutat cu nimic, să realizeze performanța asta”, a continuat fostul președinte.

În opinia sa, meritul pentru măsurile care au contribuit la reducerea deficitului le revine premierului și ministrului Finanțelor.

„Aici a fost Bolojan cu ministrul de Finanțe”, a spus Băsescu.

Poziția exprimată acum de Traian Băsescu vine după ce, la sfârșitul lunii iulie, fostul președinte avea un discurs mult mai critic la adresa lui Ilie Bolojan. Băsescu îi cerea premierului să refacă alianța de guvernare cu PSD, pentru a evita blocajul politic și pentru a asigura stabilitatea.

„Bolojan va trebui să înţeleagă că, pentru că blocajul e la el, va trebui să înţeleagă faptul că ţara e mai importantă decât orgoliul şi interesele lui şi să refacă coaliţia pentru un timp”, declara Băsescu la B1 TV.

Fostul președinte susținea atunci că PSD și PNL trebuie să își asume responsabilitatea pentru situația economică actuală, după anii în care au guvernat împreună.

„Au stat 20 de ani împreună, ţara a fost adusă în situaţia în care este acum de ei, de tandemul PSD-PNL, de tandemul Nicu şi Marcel şi de cine a mai fost. (...) Deci trebuie să plătească ce au stricat. Nu pot la nesfârşit ei să strice şi să vină alţii să repare”, afirma Băsescu.

El susținea că Bolojan ar trebui să accepte o colaborare cu PSD cel puțin pentru câteva luni, chiar dacă, pe termen lung, viitorul unei astfel de alianțe ar trebui decis în funcție de alegeri.

„Pare a fi soluția bună” pentru Finanțe

Băsescu și-a schimbat între timp și opinia despre ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. El a recunoscut că inițial a avut rezerve în privința acestuia, însă spune că rezultatele obținute în gestionarea situației bugetare l-au făcut să își schimbe perspectiva.

„De unde n-am avut încredere într-un absolvent de SNSPA, uite că pare a fi soluția bună pentru Guvernul României ca ministru de Finanțe”, a declarat fostul președinte.

Declarațiile vin după ce Moody's a menținut ratingul suveran al României, dar a păstrat perspectiva negativă. România rămâne astfel pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor, iar situația finanțelor publice continuă să reprezinte principalul risc pentru calificativul țării.

Și Fitch a menținut recent ratingul României, avertizând însă că o deteriorare a finanțelor publice ar putea conduce la o retrogradare. Următorul test pentru România va fi evaluarea Standard & Poor's.

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