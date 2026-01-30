search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Problema regiunii Donețk rămâne nerezolvată. Zelenski avertizează că „cerințele dure nu sunt un compromis”

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că negocierile privind regiunea Donețk nu au dus încă la niciun compromis. Deși Ucraina este dispusă să facă concesii pentru încetarea războiului, acestea nu pot afecta integritatea teritorială a țării.

Zelenski avertizează că „cerințele dure nu sunt un compromis” FOTO: Profimedia
Zelenski avertizează că „cerințele dure nu sunt un compromis” FOTO: Profimedia

Până în prezent, nu am reușit să găsim un compromis în ceea ce privește problema teritorială, și anume în legătură cu o parte din estul Ucrainei. Vorbim despre regiunea Donețk din Ucraina. Considerăm că cerințele dure impuse Ucrainei nu reprezintă în niciun caz un compromis. Este vorba despre o modificare a integrității teritoriale a Ucrainei. Și acesta este tocmai formatul pe care partea rusă l-a semnalat public. Am spus de multe ori că suntem pregătiți pentru compromisuri care să ducă la încetarea reală a războiului, dar care nu au absolut nicio legătură cu modificarea integrității teritoriale a Ucrainei”, a declarat Zelenski în timpul unei conversații cu jurnaliștii, potrivit Ukrinform.

Liderul de la Kiev a adăugat că partea americană înțelege poziția Ucrainei și propune o soluție de compromis prin crearea unei zone economice libere. „Chestiunea controlului asupra unui anumit teritoriu, chiar și asupra unei zone economice libere, trebuie să fie, de asemenea, echitabilă. Și anume, controlul Ucrainei asupra teritoriilor pe care le controlăm. Aceasta este, în mare, viziunea noastră, care a fost subliniată pentru prima dată la Abu Dhabi într-un format trilateral. Adică, pentru prima dată în acest format, în mod deschis între părți”, a explicat Zelenski.

Problemele teritoriale, discutate la nivel de conducere

Potrivit președintelui ucrainean, negocierile din Emiratele Arabe Unite au stabilit ca părțile să revină asupra acestor chestiuni la următoarea reuniune, după ce Rusia va primi răspunsuri din partea conducerii sale. Zelenski a subliniat că problemele teritoriale pot fi rezolvate doar la nivel de conducere: „Am spus în repetate rânduri că astfel de probleme complexe vor fi rezolvate la nivel de conducere, iar acest lucru este de înțeles, deoarece liderii sunt cei care au mandatul corespunzător”.

Liderul ucrainean a precizat că cea mai puțin problematică soluție ar fi „rămânem pe pozițiile noastre”. De asemenea, a inclus în discuțiile teritoriale și problema centralei nucleare de la Zaporojie: „Prin urmare, când vorbim despre ZNPP și estul țării noastre, celelalte regiuni ale noastre, de unde au venit semnale că rușii sunt gata să plece etc., toate acestea sunt probleme teritoriale. De aceea, se pare că problema teritorială este problema cheie care trebuie încă rezolvată”.

Acord parțial, dar Donețk rămâne un obstacol

Zelenski a mai afirmat că, deși majoritatea celor 20 de puncte ale planului de pace au fost agreate, problema regiunii Donețk rămâne nerezolvată. Pentru a soluționa această chestiune, Ucraina propune oprirea la linia de contact, în timp ce Statele Unite recomandă crearea unei zone economice libere, în special în regiunea Donețk.

