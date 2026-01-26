În timpul negocierilor de la Abu Dhabi s-a discutat despre o posibilă misiune de pace a SUA în regiunea Donețk

În cadrul unor negocieri desfășurate la Abu Dhabi, reprezentanții Ucrainei și ai Statelor Unite au analizat opțiunea desfășurării unor forțe americane de menținere a păcii în regiunea Donețk, precum și varianta creării unei zone demilitarizate pe anumite porțiuni ale Donbasului. Informația este prezentată de The New York Times, care citează surse apropiate consultărilor.

Potrivit publicației americane, discuțiile au avut loc într-un context complicat pentru Moscova, marcat de presiuni economice tot mai accentuate, care îngreunează continuarea finanțării războiului. Pe acest fundal, președintele rus Vladimir Putin ar da semnale de deschidere față de inițiative de pace, mizând pe posibile beneficii politice și economice rezultate dintr-o detensionare a relațiilor cu Washingtonul, în special în perspectiva unei eventuale reveniri a lui Donald Trump la Casa Albă, considerat de NYT drept cel mai favorabil lider american față de Kremlin din ultimii ani.

Cu toate acestea, pozițiile părților rămân profund divergente. Moscova respinge categoric ideea desfășurării pe teritoriul Ucrainei a unor contingente militare ale statelor NATO, în timp ce Kievul exclude orice scenariu care ar presupune cedarea controlului asupra întregii regiuni Donețk. În acest context, delegațiile ucraineană și americană au discutat și despre implicarea unor forțe de menținere a păcii neutre sau despre instituirea unor zone fără prezență militară.

The New York Times notează însă că Rusia refuză soluțiile care nu se aliniază înțelegerilor pe care Kremlinul susține că le-ar fi obținut în urma discuțiilor dintre Vladimir Putin și Donald Trump, inclusiv cererea ca Ucraina să renunțe la teritoriile din Donbas aflate sub ocupație temporară.

Negocierile trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia au avut loc pe parcursul a două zile și s-au încheiat la 24 ianuarie, tema centrală fiind viitorul Donbasului și parametrii unui posibil acord de pace.

La finalul consultărilor, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că delegațiile au discutat nu mai puțin de 20 de puncte ale unui plan de pace. „Au existat foarte multe subiecte problematice, dar numărul lor s-a redus. Pozițiile Ucrainei și ale Rusiei sunt fundamental diferite, iar Statele Unite încearcă să identifice un compromis”, a afirmat Zelenski, subliniind că integritatea teritorială a Ucrainei rămâne o linie roșie pentru Kiev.

Șeful statului ucrainean a precizat că discuțiile au fost „constructive”, dar a recunoscut că diferențele legate de statutul teritoriilor ocupate continuă să reprezinte principalul obstacol. În același timp, Zelenski a anunțat că documentul privind garanțiile de securitate oferite de SUA Ucrainei este finalizat și urmează să fie supus ratificării de Congresul american și de Parlamentul ucrainean, odată ce va fi semnat.

Deși negocierile de la Abu Dhabi nu au adus un progres major, finalizarea documentului privind garanțiile de securitate sugerează, potrivit observatorilor, că dialogul a produs totuși anumite rezultate, chiar dacă un acord de pace rămâne, deocamdată, dificil de conturat.