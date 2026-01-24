search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
A doua zi de discuții SUA-Ucraina-Rusia la Abu Dhabi. Retragerea Ucrainei din Donbas, principalul obstacol în negocieri, admite Rusia

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Rusia admite că retragerea trupelor ucrainene din Donbas, cerința sa principală în vederea unui acord de pace, este principalul obstacol în negocierile trilaterale mediate de SUA, relatează EFE.

image

„Această problemă rămâne cea mai complexă. Pentru Rusia, retragerea armatei ucrainene din Donbas este crucială. Diverşi parametri de securitate sunt luaţi în considerare în acest scop”, a declarat o sursă oficială agenţiei de ştiri TASS.

Discuţiile dintre Ucraina şi Rusia, mediate de SUA, au fost reluate sâmbătă la Abu Dhabi, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situaţia. Acestea au început vineri și,  potrivit sursei oficiale citate de TASS, „nimeni nu a plecat trântind uşa”. 

Potrivit TASS, întâlnirile au loc în „diverse formate”, însă nu au fost furnizate alte detalii.

„Întâlnirea trilaterală de astăzi [vineri] de la Abu Dhabi dintre Statele Unite, Ucraina și Rusia a fost productivă. Conversațiile vor continua mâine”, a declarat pentru NBC News un oficial anonim al Casei Albe .

Vineri a avut loc primul contact direct între oficiali ucraineni și ruși. Negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat că discuțiile s-au concentrat pe „parametrii pentru încheierea războiului din Rusia și următorii pași în procesul de negociere”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat vineri că „acum este foarte important să se implementeze formula convenită la Anchorage”, adică interpretarea Rusiei a discuțiilor purtate la summitul din august 2025 din Alaska între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump.

Rusia și-a reiterat condiția maximală de pace

Peskov a insistat vineri că nu va exista o încetare definitivă a ostilităţilor până când nu se va rezolva problema teritorială, a cărei soluţie, potrivit Kremlinului, constă în retragerea voluntară a trupelor ucrainene din regiunea Donbas.

Putin şi-a dat aprobarea pentru negocieri trilaterale la Abu Dhabi după ce s-a întâlnit vineri dimineaţă devreme cu trimişii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat echipa de negociatori după întâlnirea de joi cu Trump pe marginea Forumului Economic Mondial de la Davos, din Elveţia.

„Este esenţial ca nu doar Ucraina să dorească să pună capăt acestui război şi să obţină securitate, ci şi ca Rusia să împărtăşească această aspiraţie”, a declarat Zelenski în discursul său adresat naţiunii vineri noapte.

Delegaţia rusă, după ce promisese să ridice nivelul de reprezentare al echipei sale - condusă în ultimele trei întâlniri bilaterale de un consilier prezidenţial - este condusă de această dată de amiralul Igor Kostiukov, adjunct al şefului Statului Major General şi şef al serviciilor de informaţii militare, şi include doar personal militar, potrivit Kremlinului.

Delegaţia ucraineană îi include, printre alţii, pe şeful biroului prezidenţial ucrainean, Kirill Budanov, pe liderul grupului parlamentar al partidului lui Zelenski, David Arakhamia, şi pe secretarul Consiliului pentru Securitate Naţională al Ucrainei, Rustem Umerov.

