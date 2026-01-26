Ultimele bastioane ale Donbasului, sub presiune: armata rusă intensifică atacurile asupra Slovianskului și Kramatorskului

După avansurile înregistrate pe direcțiile Siversk și Liman, trupele ruse își concentrează eforturile asupra ultimelor centre urbane-cheie din nordul regiunii Donețk – Sloviansk și Kramatorsk. Situația este descrisă de militari ucraineni drept o tentativă de accelerare a presiunii militare și psihologice asupra acestor orașe-fortăreață.

Un militar ucrainean cunoscut sub indicativul „Alex” apreciază că Moscova încearcă să declanșeze cât mai rapid o campanie de „terorizare” a acestor poziții strategice, considerate esențiale pentru menținerea controlului ucrainean în Donbas. În ultimele zile, în zona Slovianskului a fost semnalată o creștere treptată a activității dronelor FPV rusești, potrivit canalului Telegram „Ofițer”, administrat de un ofițer ucrainean.

În paralel, un alt militar, cunoscut sub pseudonimul „Mucinoi”, a raportat lovituri aeriene asupra Kramatorskului, inclusiv cu bombe aeriene de tip FAB, descriind atacurile drept o formă clasică de teroare asupra zonelor din spatele frontului.

Datele furnizate de platforma de analiză militară DeepState, care a actualizat recent hărțile interactive ale frontului, indică faptul că forțele ruse au avansat în localitatea Vasiukivka, pe direcția Kramatorsk. Totodată, potrivit acelorași surse, armata rusă a ocupat poziții noi la est de Minkivka și exercită presiuni în direcția localității Privillia. Aviația rusă continuă să lovească Nîkiforivka, iar la est de Riznîkivka este observată o extindere lentă, dar constantă, a așa-numitei „zone gri”.

Anterior, surse militare ucrainene au semnalat o situație similară și pe direcția Pokrovsk, unde trupele ruse încearcă să recâștige un cap de pod pierdut anterior, reușind să avanseze în localitățile Șahove și în zona Drumului.

Atacuri aeriene repetate asupra Zaporojie: incendii și distrugeri, fără victime raportate

În noaptea de 26 februarie, armata rusă a lansat un atac masiv cu drone asupra orașului Zaporojie și a localităților din jur. Potrivit autorităților ucrainene, loviturile au provocat incendii și avarii semnificative la clădiri rezidențiale, însă, conform datelor preliminare, nu au fost raportate victime.

Șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov, a anunțat că primele explozii au fost auzite în jurul orei 00:11. Dronele kamikaze au vizat atât orașul Zaporojie, cât și mai multe localități din raion, inclusiv Vîlnîansk, unde a izbucnit un incendiu. În oraș, mai multe blocuri de locuințe au fost avariate – ferestre sparte, fațade și structuri afectate – iar echipele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiilor.

În jurul orei 03:30, autoritățile au semnalat un nou nivel de alertă, pe fondul activității aviației tactice ruse și al riscului utilizării rachetelor de mare viteză. Ulterior, primarul orașului a confirmat o a doua lovitură asupra Zaporojie, cu cel puțin patru impacturi. În urma acestui nou atac, au fost avariate case particulare, una dintre ele fiind cuprinsă de flăcări, incendiul fiind lichidat rapid.

Până în dimineața zilei de miercuri, nu existau informații privind răniți sau decese, iar evaluarea completă a pagubelor era în curs.

Explozii raportate și în alte regiuni ale Ucrainei

Potrivit publicației Novini.LIVE, explozii au fost auzite în cursul aceleiași nopți și în regiunile Sumî, Poltava, Dnipropetrovsk și Harkov. La Harkov, primarul Igor Terehov a anunțat că forțele de apărare au doborât o dronă de tip Shahed înainte ca aceasta să ajungă în oraș. Aparatul s-a prăbușit într-un câmp, fără a provoca victime sau distrugeri.

Atacurile aeriene nocturne se înscriu într-un tipar devenit obișnuit în ultimele luni, în care Rusia combină presiunea de pe linia frontului cu lovituri asupra infrastructurii și zonelor urbane din spatele acestuia.