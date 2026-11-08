 Prințul William, în centrul unui scandal la BBC. Aproape 300 de telespectatori au depus reclamații după apariția sa într-o emisiune | adevarul.ro
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Prințul William, în centrul unui scandal la BBC. Aproape 300 de telespectatori au depus reclamații după apariția sa într-o emisiune

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Apariția Prințului William într-una dintre cele mai urmărite emisiuni de divertisment din Marea Britanie a provocat controverse și aproape 300 de reclamații din partea telespectatorilor. BBC este acuzată că și-ar fi încălcat propriile reguli de imparțialitate, după ce moștenitorul coroanei britanice a folosit platforma televiziunii publice pentru a promova o inițiativă de mediu, relatează publicațiile britanice.

La sfârșitul lunii octombrie 2026, Prințul de Wales a fost invitat la BBC.
La sfârșitul lunii octombrie 2026, Prințul de Wales a fost invitat la BBC. Foto: X/@tokkianami

La sfârșitul lunii octombrie 2026, Prințul de Wales a fost invitatul special al prezentatorului Graham Norton, în cadrul talk-show-ului difuzat de BBC. Scopul apariției a fost promovarea Premiului Earthshot, o inițiativă globală lansată de William pentru a recompensa soluțiile inovatoare dedicate protejării mediului.

Prințul nu a venit singur pe platoul emisiunii. Acesta a fost însoțit de actrițele Cate Blanchett și Hannah Waddingham, precum și de activistul australian Robert Irwin, toți ambasadori ai Premiului Earthshot.

Potrivit publicației Express, BBC a primit 292 de reclamații din partea telespectatorilor nemulțumiți de modul în care a fost construit segmentul dedicat inițiativei.

Organizația antimonarhică Republic amenință BBC cu acțiuni în instanță

Cele mai dure critici au venit din partea organizației Republic, o mișcare civică ce militează pentru abolirea monarhiei britanice și instaurarea unei republici.

Reprezentanții grupului susțin că BBC a încălcat propriile reguli editoriale privind imparțialitatea, transformând emisiunea într-o platformă de promovare pentru Earthshot Prize, organizație caritabilă independentă asociată cu imaginea Prințului William.

Potrivit publicației The National, activiștii intenționează să dea în judecată televiziunea publică, pe motiv că aceasta nu ar trebui să promoveze fundații și organizații externe, cu excepția campaniilor caritabile pe care le susține oficial.

Directorul executiv al organizației Republic, Graham Smith, a criticat relația BBC cu monarhia britanică, susținând că postul public are un istoric de părtinire în favoarea familiei regale.

Precedentul din 2013, invocat în scandalul de la BBC

Contestatarii au amintit și un incident petrecut în 2013, tot în emisiunea lui Graham Norton. La vremea respectivă, prezentatorul a primit o mustrare oficială din partea conducerii BBC după ce a apărut în direct purtând o panglică roșie dedicată Zilei Mondiale de Luptă împotriva SIDA.

Sancțiunea a fost justificată prin necesitatea respectării neutralității televiziunii publice și evitării promovării unor inițiative externe.

În acest context, criticii actuali pun sub semnul întrebării diferența de tratament dintre cele două situații și cer explicații cu privire la regulile aplicate în cazul apariției Prințului William.

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