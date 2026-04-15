Papa Leon a răspuns noilor atacuri lansate la adresa sa de Donald Trump și J.D. Vance

Papa Leon al XIV-lea a transmis miercuri, 15 aprilie, în timpul vizitei sale în Africa, că mesajul central al călătoriei sale este unul de unitate și pace, „pe care lumea trebuie să-l audă”, în contextul în care continuă să fie criticat de președintele american Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance pentru poziția sa față de războiul din Iran.

De la bordul avionului papal, în timpul cursei din Algeria spre Camerun, Suveranul Pontif a rememorat vizita la Marea Moschee din Alger - cea mai mare din Africa - și oprirea la locul de naștere al Sfântului Augustin de Hipona, una dintre figurile creștine care l-au inspirat să urmeze preoția, potrivit TVR info.

Papa Leon a subliniat că întâlnirea cu liderii musulmani transmite un mesaj esențial: „Avem credințe diferite, moduri diferite de a ne închina și de a trăi, dar putem conviețui în pace.” Suveranul Pontif a adăugat că promovarea acestei imagini este extrem de necesară.

„Cred că promovarea acestui tip de imagine este ceva ce lumea trebuie să audă astăzi”

Tensiuni între Vatican și Washington

Vizita în Africa - începută într-o țară cu majoritate musulmană - are loc pe fondul criticilor tot mai dure din partea administrației americane, după ce Papa Leon s-a exprimat ferm împotriva operațiunii militare a SUA în Iran. Pozițiea sa a amplificat tensiunile dintre Vatican și Washington.

Atât președintele Donald Trump, cât și vicepreședintele JD Vance au lansat în ultimele zile atacuri publice la adresa Papei Leon.

Suveranul Pontif declarase anterior că „nu se teme de administrația Trump”.

Amintim că Donald Trump a reacționat marți seară, afirmând că este „inacceptabil” ca Iranul să obțină o armă nucleară și cerând „ să-i spună cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puțin 42.000 de protestatari nevinovați, complet neînarmați”.

Referințe la Sfântul Augustin și la doctrina Războiului Drept

Vicepreședintele J. D. Vance, el însuși catolic, a pus sub semnul întrebării înțelegerea Papei asupra teoriei Războiului Drept, o doctrină morală dezvoltată de-a lungul secolelor, la care Sfântul Augustin a avut o contribuție esențială.

Papa Leon a subliniat însă importanța actuală a scrierilor și spiritualității lui Augustin, amintind că figura acestuia este respectată în Algeria, în ciuda majorității musulmane.

„Invitația lui Augustin de a-L căuta pe Dumnezeu și adevărul este profund necesară astăzi”, a spus Suveranul Pontif.

Vizită în Camerun, Angola și Guineea Ecuatorială

În Camerun, Papa Leon urmează să abordeze conflictul dintre guvernul francofon și separatiștii anglofoni și să participe la o întâlnire pentru pace. Grupările separatiste au anunțat o pauză de trei zile a luptelor pentru a permite desfășurarea vizitei în siguranță.

Vizita Papei în Africa include și opriri în Angola și Guineea Ecuatorială și se va încheia pe 23 aprilie.

Amintim că prim-ministrul italian Giorgia Meloni a considerat luni „inacceptabile” cuvintele adresate de președintele american Donald Trump Papei, pe care l-a considerat „catastrofal în politica externă” după ce Leon al XIV-lea a criticat războiul din Orientul Mijlociu.