Papa Leon vizitează Insulele Canare. Suveranul Pontif va oficia o liturghie la Sagrada Familia, în cadrul turneului apostolic din Spania

Papa Leon al XIV‑lea va efectua, în perioada 6–12 iunie, prima sa călătorie într-o țară a Uniunii Europene (în afara Italiei), itinerariu care va include atât capitalele politice și spirituale ale Spaniei, cât și două dintre Insulele Canare, puncte critice ale rutelor de migrație din Atlantic. Anunțul a fost făcut miercuri de Vatican.

Suveranul Pontif va încheia vizita cu două zile petrecute în Tenerife și Gran Canaria, unde se va întâlni cu migranți și cu organizațiile care îi sprijină, Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Alegerea acestor destinații vine pe fondul tragediilor repetate înregistrate pe ruta atlantică: peste 3.000 de persoane au murit în 2025 încercând să ajungă pe insule, potrivit ONG‑ului Caminando Fronteras.

Vizita papei are loc în contextul în care guvernul condus de Pedro Sánchez a lansat un program de amnistie de un an, ce ar putea permite legalizarea statutului a circa 500.000 de imigranți.

Întâlniri la Madrid și momente simbolice în Catalonia

În Madrid, Papa Leon se va întâlni cu regele Felipe al VI‑lea și regina Letizia, va susține discursuri la Palatul Regal și în Parlamentul spaniol, și va participa la o rugăciune cu tinerii. Totodată, este programată o liturghie în aer liber în Plaza de Cibeles, una dintre cele mai emblematice piețe ale capitalei.

În Catalonia, Suveranul Pontif va urca pe muntele Montserrat, unde va vizita comunitatea benedictină, iar la Barcelona va inaugura cel mai nou turn al bazilicii Sagrada Familia, care a devenit cea mai înaltă biserică din lume.

Momentul central al vizitei în Catalonia va avea loc pe 10 iunie, când Papa va oficia o liturghie în interiorul bazilicii Sagrada Familia.

„Există o mare așteptare”, a afirmat arhiepiscopul Barcelonei, Juan José Omella.

Un papă tot mai vocal pe scena internațională

Turneul din Spania are loc într-o perioadă în care Papa Leon al XIV‑lea, primul papă american, și-a intensificat mesajele publice. În ultimele luni, Suveranul Pontif a criticat direcția în care se îndreaptă „puternicii lumii”, denunțând „tirania” unor lideri globali. Declarațiile sale privind războiul din Iran și politicile anti-imigrație ale administrației americane au generat tensiuni cu președintele SUA, Donald Trump.

Spania este a patra destinație externă a Papei Leon, după vizitele în Monaco, Liban și Turcia. În total, sunt programate 22 de discursuri și omilii pe durata celor șapte zile.

O nouă vizită dedicată migranților, în iulie

Vaticanul a confirmat și o altă deplasare cu puternică încărcătură simbolică, programată pe 4 iulie, când Papa Leon va merge la Lampedusa, una dintre principalele porți de intrare în Europa pentru migranți. Vizita sa va coincide cu celebrarea Zilei Independenței în Statele Unite, fapt remarcat de presa internațională.