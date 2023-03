Prigojin îi cere lui Zelenski să abandoneze Bahmut: „Orașul e practic încercuit” VIDEO

Șeful grupării Wagner, Evgheni Prigojin, i-a cerut lui Volodimir Zelenski să abandoneze orașul Bahmut, pe care Rusia încearcă să-l ocupe de câteva luni, relatează The Telegraph.

„Unitățile grupului paramilitar Wagner au înconjurat practic Bahmut, a rămas un singur drum disponibil pentru a părăsi orașul”, a transmis Prigojin adresându-se direct președintelui ucrainean.

„Dacă anterior luptam împotriva armatei profesioniste, acum vedem din ce în ce mai mulți bătrâni și copii", a continuat Prigojin în videoclipul filmat de pe acoperișul unei clădiri.

„Ei luptă, dar speranța lor de viață în Bahmut este acum foarte scurtă, o zi sau două... dați-le o șansă să părăsească orașul", a motivat el.

Mesajul lui Prigojin vine în contextul în care Statul Major General al armatei ucrainene a anunțat că forțele ucrainene au respins peste 85 de atacuri în cele cinci sectoare principale ale frontului din Bahmut.

Jurnaliștii Reuters aflați la vest de oraș au văzut ucraineni săpând noi tranșee, în timp ce comandantul unei unități ucrainene de drone aflate de luni de zile în oraș a afirmat că i s-a ordonat să se retragă.

Camera de filmat s-a mutat pentru arăta trei ucraineni capturați - un bărbat cu barbă căruntă și doi băieți - care cereau să li se permită să plece acasă. Pe baza clădirilor din înregistrare, Reuters a stabilit că imaginile au fost filmate în Paraskoviivka, un sat situat la 7 km nord de centrul orașului Bahmut. Prigojin a anunțat capturarea localității Paraskoviivka la 17 februarie.

Evgheni Prigojin, a postat și joi o înregistrare video în care pot fi văzuţi combatanţi ai săi luptând într-o zonă despre care el susţine că este aproape de centrul oraşului Bahmut.

"Flăcăii se distrează, filmează. Ei au adus asta din Bahmut în această dimineaţă, practic din centrul oraşului", a transmis într-o postare pe Telegram, serviciul de presă al lui Prigojin.

Imaginile au fost geolocalizate la est de Bahmut, la aproximativ 2 km de centrul orașului, relatează The Guardian.

Situație „critică” la Bahmut

Kievul a anunțat că forțele sale încă rezistă în zonă, recunoscând în același timp că situația s-a deteriorat în această săptămână.

Volodimir Nazarenko, comandantul adjunct al Gărzii Naționale a Ucrainei, a declarat pentru Radio NV ucrainean că situația este "critică", luptele având loc zi și noapte.

"Ei nu țin cont de pierderile suferite în încercarea de a lua orașul cu asalt. Sarcina forțelor noastre din Bahmut este de a provoca cât mai multe pierderi inamicului. Fiecare metru de pământ ucrainean costă sute de vieți pentru inamic", a precizat el.

"Avem nevoie de cât mai multă muniție. Sunt mult mai mulți ruși aici decât avem noi muniție pentru a-i distruge".

Comandantul unei unități ucrainene de drone active în Bahmut, Robert Brovdi, cu indicativul "Madiar", a susținut într-o înregistrare video postată pe rețelele de socializare că unitatea sa a primit ordin să se retragă imediat din oraș.

El a explicat că luptă acolo de 110 zile, dar nu a furnizat un motiv pentru care armata i-a cerut să părăsească orașul.

Armata ucraineană a aruncat în aer un pod de cale ferată care ar fi situat în nordul Bahmut, potrivit unei filmări care circulă pe Twitter.

Voluntarii spun că orașul a devenit inaccesibil

Cei care au reușit să ajungă la Bahmut în ultima săptămână relatează cu toții despre iadul de acolo, relatează The Guardian.

"Nu am reușit să ajungem în centrul orașului în ultimele zile", a declarat Olha Danilova, care lucrează pentru un ONG ucrainean, Dobryi Rukh, prezent la Bahmut de la începutul atacului asupra orașului, în urmă cu șapte luni.

„Cel mai mult ne-am putut apropia la 500 de metri de centrul orașului. Este foarte zgomotos. Totul este bombardat cu mortiere. Este inaccesibil. Ultima dată am încercat să evacuăm civili de lângă râu. Nici măcar nu ne-am putut apropia.

"Drumul principal pe care obișnuiam să îl folosim este bombardat în mod constant. Ziua de 27 [februarie] a fost cea mai rea. A fost o zi infernală. A fost cea mai grea zi pe care am avut-o de când lucrăm aici. A fost un baraj de foc. Doi pereți de foc. Venea din toate părțile, iar aviația ataca."

„A fost extrem de dificil", a adăugat Daniel Wilk, un șofer voluntar din Canada.

"Dacă încerci să mergi pe drumul principal, cineva va încerca să te omoare. Sunt lunetiști pe stradă care împușcă civili. Nu dau doi bani pe ei. Este un carnagiu total.

Am fost peste tot în oraș. Mai sunt încă unele porțiuni care arată aproape normal pentru un oraș din Donbass. Restul este complet devastat. Ultima dată când am intrat cu mașina, am numărat șase coloane de fum. Sunt incendii peste tot".