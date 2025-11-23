search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Premierul Poloniei Donald Tusk: Este necesar să aflăm cine a redactat cu adevărat planul lui Trump pentru Ucraina

0
0
Publicat:

Liderii Europei, ai Canadei și Japoniei și-au exprimat disponibilitatea de a lucra la planul de pace în 28 de puncte propus pentru Ucraina. Însă, înainte de a începe analizarea documentului, ar trebui identificat autorul real al acestuia, a declarat premierul polonez Donald Tusk.

Donald Tusk, premierul Poloniei/FOTO:EPA/EFE
Donald Tusk, premierul Poloniei/FOTO:EPA/EFE

„Împreună cu liderii Europei, Canadei și Japoniei ne-am declarat gata să lucrăm la plan, în ciuda unor rezerve. Totuși, înainte de a începe, ar fi util să știm exact cine a elaborat documentul și unde”, a afirmat Tusk.

Comentariile sale vin după ce jurnalistul The Guardian Luke Harding a relatat că unele pasaje din plan ar fi fost inițial redactate în limba rusă. Casa Albă susține că documentul a fost pregătit de reprezentanți speciali ai liderilor american și rus, Steve Witkoff și Kirill Dmitriev.

Potrivit unei relatări publicate de Sky News, Tusk a subliniat că este esențial să fie clarificate circumstanțele în care planul a fost conceput, inclusiv rolul unei întâlniri „discrete” desfășurate luna trecută la Miami între Dmitriev – un apropiat al lui Vladimir Putin aflat pe listele de sancțiuni internaționale – și Witkoff, un aliat politic al președintelui Donald Trump.

Această întâlnire ar fi precedat redactarea planului, publicat ulterior de Axios, care conține o serie de condiții considerate de critici drept favorabile Moscovei.

Un oficial american de rang înalt a declarat că administrația Trump a aprobat o derogare specială pentru a permite intrarea lui Dmitriev în Statele Unite la sfârșitul lunii octombrie, în ciuda sancțiunilor.

Controversele privind originea documentului au alimentat îngrijorările unor aliați occidentali, care cer claritate înainte de a participa la negocieri.

Sergei Markov, fost consilier al președintelui rus Vladimir Putin, a negat că Rusia ar fi autorul planului, afirmând pentru Sky News că documentul este „american”, deși acesta reflectă cereri importante ale Moscovei.

Markov susține că propunerea „nu include revendicările centrale ale Rusiei”, cum ar fi încetarea așa-numitei „represiuni politice”, și descrie planul drept „o bază rezonabilă pentru negocieri diplomatice”. Totuși, el admite că reacția din Rusia este „pozitivă, dar nu foarte încrezătoare”.

El acuză Europa și Ucraina că urmăresc continuarea conflictului, în pofida faptului că Rusia a declanșat invazia pe scară largă în 2022 și a respins în mod repetat inițiativele internaționale de pace.

Markov mai afirmă că disputa „nu este un conflict pentru teritoriu”, deși Rusia a ocupat militar zone extinse din Donbas și părți din regiunea Zaporijjea. „Aceasta este o greșeală a lui Donald Trump. Rusia nu are nevoie de atât de mult teritoriu, Rusia are nevoie de identitatea rusă a Ucrainei.” În același timp, el a exclus posibilitatea unei retrageri complete a trupelor ruse, pe care o consideră „imposibilă”.

Europa

