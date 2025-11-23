Contrapropunerea europeană la planul de pace al lui Trump

Delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și principalilor aliați europeni ai Kievului au început astăzi, la Geneva, o nouă rundă de consultări privind propunerile de pace.

Ucraina și partenerii săi europeni intenționează să insiste ca orice discuție cu Rusia privind chestiuni teritoriale să poată avea loc doar după un acord de încetare a focului pe actuala linie de contact, relatează Bloomberg, citând surse familiarizate cu contrapropunerea europeană la planul american care urmează să fie prezentat în cursul zilei de 23 noiembrie.

În răspunsul formulat la planul în 28 de puncte al administrației președintelui american Donald Trump, statele europene solicită Washingtonului să ofere Ucrainei garanții de securitate echivalente articolului 5 al NATO privind apărarea colectivă. Totodată, acestea cer ca activele rusești înghețate să fie utilizate pentru reconstrucția Ucrainei și compensarea pagubelor provocate de invazie. Aliații europeni resping cererile Moscovei ca Ucraina să cedeze teritorii neocupate în estul țării.

Potrivit surselor citate, SUA „ar primi despăgubiri” în schimbul unor garanții solide, în timp ce activele rusești ar rămâne blocate până când Moscova acceptă plata compensațiilor către Ucraina. Alte sancțiuni ar putea fi ridicate treptat, iar Rusia ar reintra în economia globală etapizat, cu condiția respectării acordului.

Washington Post a relatat anterior că propunerea europeană include eliminarea limitărilor privind efectivele armatei ucrainene, restabilirea controlului Ucrainei asupra centralei nucleare de la Zaporojie și a barajului de la Kahovka, precum și garantarea unui „acces liber” pe Nipru și preluarea controlului asupra istmului Kinburn.

Contrapropunerea europeană survine în contextul consultărilor de la Geneva dintre delegațiile SUA, Ucrainei și principalilor aliați europeni. Întâlnirea vine pe fondul presiunilor crescânde din partea Washingtonului pentru o înțelegere rapidă. Președintele Trump a numit 27 noiembrie „un termen potrivit” pentru ca Ucraina să accepte planul american, iar presa a relatat despre avertismente privind posibila restrângere a sprijinului militar și de informații dacă Kievul refuză să coopereze.

Ursula von der Leyen: Rolul „central” al UE trebuie să fie „pe deplin recunoscut”

Rolul „central” al Uniunii Europene trebuie să fie „pe deplin recunoscut” în orice plan de pace privind Ucraina, a afirmat, duminică, preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

„Orice plan de pace credibil şi durabil trebuie, în primul rând, să pună capăt masacrelor şi războiului, fără a planta seminţele unui viitor conflict”, a declarat şefa executivului european într-un comunicat.

„Ucraina trebuie să aibă libertatea şi dreptul suveran de a-şi alege propriul destin. Ea a ales un destin european”, a subliniat ea.

Sâmbătă, 22 noiembrie, președintele SUA a negat că actuala variantă a planului ar fi una definitivă.

Planul american prevede retragerea trupelor ucrainene din anumite zone ale estului țării pe care Rusia nu a reușit să le ocupe complet, precum și limitarea dimensiunii forțelor armate ucrainene – măsuri criticate pe scară largă pentru că avantajează Moscova.

Respingerea concesiilor teritoriale

Liderii europeni, sprijiniți de Canada și Japonia, membri ai G7, au respins în cadrul summitului G20 din Africa de Sud ideea unor concesii teritoriale sau restricții privind armata Ucrainei.

Potrivit Axios, președintele Volodimir Zelenski a primit și o propunere separată privind garanțiile de securitate. Proiectul prevede că orice „atac semnificativ, intenționat și de durată” al Rusiei va fi tratat drept o amenințare la adresa „păcii și securității întregii comunități transatlantice”, iar Statele Unite și aliații lor din Europa – inclusiv Marea Britanie, Franța și Germania – ar reacționa, la nevoie, și prin mijloace militare.

Planul Trump include concesii dificile pentru Ucraina, dar și o promisiune fără precedent privind garanțiile de securitate, un obiectiv constant al lui Zelenski în discuțiile de pace, notează Axios.

Washington Post a scris că administrația Trump recunoaște că aceste garanții, în forma actuală, „nu sunt încă suficient de robuste”. Printre opțiunile analizate pentru întărirea descurajării post-conflict se află și posibilitatea furnizării către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune Tomahawk, dacă se ajunge la un acord.