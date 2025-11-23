Ucraina intră în negocierile de la Geneva cu consilierii europeni. Întâlnirea cu americanii va avea loc la Misiunea SUA

Ucraina a deschis duminică, la Geneva, o nouă rundă de discuții la nivel înalt cu principalii săi parteneri europeni, într-un moment în care presiunea internațională pentru un „plan de pace” se intensifică vizibil. Anunțul a fost făcut de Andrii Eermak, șeful administrației prezidențiale de la Kiev, care spune că obiectivul este același: „o pace justă și durabilă”.

Potrivit lui Ermak, delegația ucraineană, numită de președintele Volodimir Zelenski, a avut deja primele consultări cu consilierii pentru securitate națională ai Marii Britanii, Franței și Germaniei – Jonathan Powell, Emmanuel Bonne și Günter Sautter.

„Suntem pe un drum constructiv”, a scris Ermak pe X, precizând că următoarea sesiune va avea loc cu delegația americană.

Surse diplomatice au declarat pentru Kyiv Post că întâlnirea cu partea americană nu se va desfășura într-o locație neutră, ci chiar la Misiunea SUA de la Geneva – un detaliu care, în contextul ultimelor zile, nu trece neobservat la Kiev.

Ermak a mai spus că delegația ucraineană se pregătește pentru o zi plină de discuții, în mai multe formate, în încercarea de a menține coeziunea cu aliații occidentali pe fondul dezbaterilor din ce în ce mai tensionate privind propunerile de încetare a războiului.

Consultările de la Geneva vin după săptămâni de presiune diplomatică asupra Kievului. Ucraina încearcă să obțină garanții de securitate ferme și o poziție comună din partea Europei, în timp ce respinge tot mai apăsat ideea unui plan de pace redactat în afara intereselor sale.

Planul susținut de administrația americană rămâne extrem de controversat. Documentul ar obliga Ucraina să accepte Crimeea, Luhansk și Donețk ca teritorii aflate sub control rusesc, să organizeze alegeri anticipate în 100 de zile, să-și reducă armata și să renunțe la ambiția de a intra în NATO. În schimb, sancțiunile împotriva Moscovei ar urma să fie ridicate gradual.

Administrația Trump a transmis Kievului un ultimatum cu termen-limită în ziua de Thanksgiving: acordul trebuie acceptat până joi, altfel urmează „consecințe” pe care oficialii americani nu le precizează, dar la care fac trimitere insistent.

„Zelenski va trebui să accepte”, a spus Donald Trump, vineri, din Biroul Oval.

Criticii planului – atât la Washington, cât și la Kiev – spun că documentul poartă clar amprenta Moscovei.

Potrivit surselor ucrainene, în ultimele zile au existat avertismente discrete din partea unor oficiali americani că refuzul de a discuta acest cadru ar putea afecta sprijinul militar și de informații.

După o convorbire telefonică de o oră cu vicepreședintele american JD Vance și cu șeful armatei SUA, Dan Driscoll, Zelenski a declarat că Ucraina va lucra „împreună cu America și Europa” pentru a găsi o soluție de pace.

Într-un mesaj adresat națiunii, el a avertizat că țara intră într-unul dintre cele mai dificile momente ale războiului și a promis că va înainta Washingtonului propriile propuneri.

Zelenski și mai mulți lideri europeni încearcă acum să modifice elementele-cheie ale planului american înainte de termenul de 27 noiembrie, în speranța că acesta poate fi adus la un nivel acceptabil pentru Kiev.