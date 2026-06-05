Cetățenii pot cere TVA înapoi pentru cumpărături în UE. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Mulți turiști care vizitează Europa nu știu că au dreptul să recupereze TVA-ul plătit pentru cumpărăturile efectuate în țările Uniunii Europene. În unele state, taxa pe valoarea adăugată poate depăși 20%, astfel că rambursarea poate însemna economii importante, mai ales pentru achizițiile de valoare mare. Procedura există la nivelul întregii Uniuni Europene, însă regulile concrete diferă de la o țară la alta.

Potrivit informațiilor publicate de Comisia Europeană, persoanele care au reședința în afara Uniunii Europene pot solicita rambursarea TVA pentru bunurile cumpărate în timpul unei vizite într-un stat membru.

Cine poate solicita rambursarea TVA

Pentru a beneficia de rambursare, produsele trebuie să fie transportate în afara Uniunii Europene și prezentate autorităților vamale la ieșirea din UE în cel mult trei luni de la data achiziției. Turistul trebuie să dețină și documentele necesare pentru procedura de tax free, eliberate de comerciant la momentul cumpărării.

Un aspect important este că toate cererile trebuie validate de autoritatea vamală înainte ca persoana să părăsească spațiul comunitar. În funcție de statul în care au fost făcute cumpărăturile, validarea poate fi realizată electronic sau prin aplicarea unei ștampile fizice.

TVA se plătește în țara în care faci cumpărăturile

În Uniunea Europeană, consumatorii plătesc TVA o singură dată, în țara în care efectuează achiziția. Produsele cumpărate pentru uz personal sau familial pot fi transportate ulterior în alte state membre fără formalități vamale suplimentare.

Pentru turiștii din afara UE, sistemul oferă avantajul rambursării TVA la plecarea din Uniune, ceea ce transformă Europa într-o destinație atractivă pentru cumpărături, în special pentru produse de lux, electronice, bijuterii, articole de modă sau ceasuri.

Totuși, procedura nu este armonizată complet la nivel european, fiecare stat putând impune praguri minime de cumpărături sau condiții suplimentare pentru acordarea rambursării.

Cum funcționează sistemul tax free

La momentul achiziției, turistul trebuie să solicite documentele necesare pentru rambursarea TVA. Acestea sunt emise de comerciant sau de operatorii specializați în servicii tax free.

La părăsirea Uniunii Europene, cumpărătorul trebuie să prezinte bunurile, pașaportul și documentele fiscale autorităților vamale. După validarea cererii, rambursarea poate fi primită direct pe card, prin transfer bancar sau prin intermediul operatorului de tax free.

Valoarea recuperată nu reprezintă întotdeauna TVA integrală, deoarece unele companii percep comisioane administrative pentru procesarea cererilor.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru recuperarea TVA

Deși sistemul tax free este disponibil în toate statele membre ale Uniunii Europene, nu orice cumpărătură este eligibilă pentru rambursarea TVA. În primul rând, solicitantul trebuie să aibă domiciliul sau reședința permanentă într-o țară din afara Uniunii Europene. De asemenea, bunurile trebuie cumpărate pentru uz personal și transportate în bagajele turistului la ieșirea din spațiul comunitar.

În majoritatea statelor membre există și o valoare minimă a cumpărăturilor pentru care poate fi solicitată rambursarea. Pragul diferă de la o țară la alta. De exemplu, în Franța cumpărăturile trebuie să depășească 100 de euro într-un singur magazin și în aceeași zi, în timp ce în Italia pragul este de aproximativ 70 de euro. În Germania, legislația nu stabilește un prag minim național, însă comercianții pot impune propriile condiții.

Un alt aspect important este că produsele trebuie să fie neutilizate în momentul prezentării la vamă. Autoritățile pot solicita verificarea fizică a bunurilor înainte de validarea documentelor tax free. În cazul în care mărfurile nu sunt prezentate sau au fost deja consumate ori utilizate, cererea de rambursare poate fi respinsă.

Ce trebuie să știe turiștii din Statele Unite și Canada

Cetățenii americani și canadieni se numără printre principalii beneficiari ai sistemului tax free european, însă mulți turiști pierd dreptul la rambursare din cauza unor erori procedurale. Una dintre cele mai frecvente greșeli este solicitarea validării documentelor în timpul unei escale intermediare, deși ieșirea efectivă din Uniunea Europeană are loc într-un alt aeroport.

Regula generală este că documentele tax free trebuie validate la ultimul punct de ieșire din Uniunea Europeană. Astfel, un turist american care cumpără produse în Franța și zboară spre New York cu escală în Germania va trebui, de regulă, să efectueze formalitățile vamale în aeroportul german, deoarece de acolo părăsește efectiv spațiul comunitar.

Turiștii din SUA și Canada trebuie să știe și că rambursarea TVA în Europa nu îi scutește automat de eventualele taxe sau obligații vamale din țara de destinație. Atât autoritățile americane, cât și cele canadiene pot aplica limite valorice pentru introducerea bunurilor fără taxe suplimentare, iar depășirea acestora poate genera obligații fiscale la revenirea acasă.

Cotele de TVA diferă semnificativ între statele Uniunii Europene

Valoarea care poate fi recuperată prin sistemul tax free depinde direct de cota standard de TVA aplicată în țara în care este efectuată cumpărătura. În prezent, cele mai ridicate cote standard de TVA din Uniunea Europeană sunt în Ungaria (27%), Finlanda (25,5%), Croația, Danemarca și Suedia (25%).

România aplică o cotă standard de 19%, una dintre cele mai reduse din Uniune, alături de Germania și Cipru. În Franța, Austria și Slovacia TVA-ul standard este de 20%, în Italia de 22%, în Spania de 21%, iar în Portugalia de 23%.

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La polul opus, cele mai mici cote standard sunt în Luxemburg (17%) și Malta (18%). Aceste diferențe explică de ce rambursările pot varia considerabil chiar și pentru produse similare cumpărate din state diferite.

Pentru turiști, acest lucru înseamnă că o achiziție de câteva mii de euro realizată într-o țară cu TVA de 25% sau 27% poate genera o rambursare semnificativ mai mare decât aceeași cumpărătură făcută într-un stat cu TVA de 17% sau 19%. Totuși, suma finală recuperată depinde și de comisioanele percepute de operatorii specializați în servicii tax free, care pot reduce valoarea efectiv încasată de cumpărător.

Cumpărăturile online au reguli diferite

Comisia Europeană atrage atenția că pentru cumpărăturile online efectuate între statele membre există reguli speciale privind TVA.

Dacă un comerciant online vinde produse către alte țări din UE peste pragul anual de 10.000 de euro, acesta trebuie să aplice TVA-ul din țara de destinație și nu pe cel din statul în care este înregistrat.

Un exemplu oferit de instituțiile europene este cel al lui Katrien, o consumatoare din Olanda care a cumpărat online o carte de la un comerciant din Irlanda. Deși în Irlanda cărțile beneficiază de o cotă TVA de 0%, comerciantul i-a aplicat TVA-ul olandez de 9%, deoarece depășise pragul european de vânzări transfrontaliere și era obligat să utilizeze taxa din țara de destinație.

Această regulă nu se aplică bunurilor second-hand, operelor de artă, obiectelor de colecție sau antichităților.

Atenție la produsele accizabile

Pentru produsele din tutun și băuturile alcoolice cumpărate online dintr-un alt stat membru al UE, situația este diferită.

Prețul final include atât TVA, cât și accizele datorate în țara de destinație. Comerciantul este responsabil pentru plata acestora, însă cumpărătorii sunt sfătuiți să verifice dacă taxele au fost achitate corespunzător.

În caz contrar, produsele pot fi confiscate de autoritățile vamale sau destinatarul poate fi obligat să plătească el însuși taxele restante.

Pentru bunurile comandate online din afara Uniunii Europene, TVA-ul, taxele vamale și eventualele accize sunt datorate aproape întotdeauna la import.

Cum este taxat conținutul digital

Regulile europene prevăd că serviciile digitale, inclusiv cărțile electronice, platformele de streaming, serviciile de televiziune și telecomunicațiile, sunt taxate în funcție de țara în care locuiește clientul.

Comisia Europeană oferă exemplul unei consumatoare din Suedia care cumpără cărți electronice de la un furnizor din Finlanda. În acest caz, compania trebuie să perceapă TVA-ul suedez, nu pe cel finlandez.

Scopul acestei reguli este de a evita avantajele fiscale rezultate din stabilirea companiilor în state cu cote reduse de TVA.

Există și excepții pentru anumite servicii

În cazul multor servicii cumpărate online, TVA-ul este perceput în țara în care este stabilit furnizorul. Totuși, legislația europeană prevede numeroase excepții.

Serviciile legate de proprietăți imobiliare sunt taxate în țara în care se află imobilul. De exemplu, un arhitect din Franța care proiectează o casă în Spania va aplica TVA spaniol.

Transportul de pasageri este taxat proporțional cu distanța parcursă în fiecare stat. Astfel, un bilet de autobuz pentru o călătorie din Polonia către Franța, prin Germania, poate include TVA din toate cele trei țări.

În cazul serviciilor de restaurant și catering, TVA-ul se aplică în țara în care serviciul este prestat efectiv. Dacă o companie din Luxemburg organizează un eveniment în Italia, aceasta va factura cu TVA italiană.

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Ce trebuie să rețină turiștii din afara UE

Pentru vizitatorii din Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, țările din Golf sau alte state din afara Uniunii Europene, sistemul de rambursare a TVA poate reduce semnificativ costul cumpărăturilor realizate în Europa.

Condiția esențială este păstrarea documentelor fiscale, solicitarea formularelor tax free la momentul cumpărării și validarea acestora la ieșirea din Uniunea Europeană. În lipsa acestor formalități, dreptul la rambursare poate fi pierdut, chiar dacă achizițiile îndeplinesc toate celelalte condiții prevăzute de legislația europeană.

Ce țări europene nu fac parte din UE

Nu fac parte din Uniunea Europeană următoarele state europene:

1. Andorra

2. Liechtenstein

3. Monaco

4. San Marino

5. Vatican

6. Islanda

7. Norvegia

8. Elveția

9. Bosnia și Herțegovina

10. Serbia

11. Muntenegru

12. Macedonia de Nord

13. Kosovo

14. Albania

15. Ucraina

16. Belarus

17. Turcia

18. Republica Moldova

19. Rusia (țară transcontinentală)

20. Kazakhstan (țară transcontinentală)

21. Armenia

22. Azerbaidjan

23. Georgia

24. Marea Britanie