Misterul furtului a 350 de șezlonguri dintr-un complex din Italia, elucidat după 2 ani: descoperirea unei turiste în Albania

Un furt care părea fără rezolvare a căpătat o turnură neașteptată după ce cele 350 de șezlonguri dispărute dintr-un centru de agrement din regiunea italiană Reggio Emilia au fost identificate pe o plajă din Albania.

Șezlongurile, evaluate la aproximativ 45.000 de euro, au fost furate în iunie 2024 de la centrul sportiv și de agrement Onde Chiare, din Reggio Emilia. Potrivit presei italiene, furtul din noaptea de iunie 2024 a fost o operațiune extrem de bine planificată. Un grup de hoți a pătruns la spatele complexului Onde Chiare cu un camion de mare tonaj, dărâmând gardul de protecție și două indicatoare rutiere. În doar 30 de minute, indivizii au încărcat 350 de șezlonguri stivuite. Hoții au fost întrerupți doar de declanșarea alarmei la ora 03:50, moment în care au fugit în grabă, abandonând pe teren aproximativ 20 de umbrele pe care le pregătiseră deja pentru transport.

Descoperirea șezlongurilor furate a fost făcută de o turistă din aceeași regiune italiană, aflată în vacanță la Durres, care a observat sigla centrului imprimată pe șezlongurile folosite într-un club de pe plaja Capo Rodoni. Femeia a fotografiat și filmat echipamentele, apoi a trimis imaginile administratorilor centrului din Italia, relatează publicația Today.

După primirea dovezilor, administratorii au apelat la un avocat italian, care a colaborat cu un avocat din Albania pentru a deschide o acțiune în instanță și a solicita recuperarea bunurilor.

„Ne-am gândit chiar să mergem acolo ca să le recuperăm personal, dar apoi am decis să acționăm în justiție”, au declarat administratorii centrului de agrement.

Aceștia susțin că, potrivit procedurilor, șezlongurile ar fi trebuit confiscate de autoritățile albaneze până la soluționarea cazului. Cu toate acestea, un alt client aflat în vacanță în Durres le-a trimis recent noi imagini care arată că echipamentele sunt folosite în continuare de turiști.

„Șezlongurile noastre sunt încă pe plajă, fiind folosite de clienții clubului. Suntem foarte supărați”, au afirmat reprezentanții centrului.

Proprietarii au sperat că o amplă acțiune anunțată de autoritățile albaneze împotriva ocupării ilegale a plajelor va duce și la recuperarea bunurilor lor. Speranțele au crescut după ce premierul Albaniei, Edi Rama, a publicat pe rețelele sociale imagini cu operațiunile desfășurate de poliție pe litoral.

Cu toate acestea, potrivit administratorilor, șezlongurile au rămas în același loc și continuă să fie utilizate.

Reprezentanții centrului italian au publicat pe rețelele sociale un nou videoclip filmat în urmă cu câteva zile, în care apar șezlongurile despre care susțin că le aparțin.

„Cecuri, timp și bani cheltuiți pentru a aduce acasă ceea ce ni s-a furat”, au transmis aceștia, descriind întreaga situație drept una „suprarealistă”.

„Am vrea doar să înțelegem cum un furt de 45.000 de euro, cu bunuri identificate și documentate de peste un an, nu a fost încă rezolvat”, au mai spus administratorii centrului de agrement.