Cinci provocări politice majore pe care eurodeputații nu le pot evita în această vară, înainte de remaniere de la mijlocul mandatului

Bătălia pentru funcțiile de conducere din Parlamentul European va pune la încercare vechile acorduri politice și va redesena alianțele pentru următorii doi ani.

Europarlamentarii intră în vacanță având pe masă o listă complicată de teme politice: dacă Socialiștii ar trebui să o contracandideze pe Roberta Metsola, ce este dispusă să ofere familia politică a acesteia pentru a o menține în funcție și cum își poate proteja fiecare grup cota de putere în structurile de conducere.

Răspunsurile vor începe să apară din 31 august, când europarlamentarii revin la Bruxelles, iar negocierile pentru remanierea de la jumătatea mandatului se vor intensifica. Sunt puse în joc funcția de președinte, 14 posturi de vicepreședinte, 26 de președinți de comisii, 78 de vicepreședinți și poziții influente de coordonatori.

Această competiție va testa alianțele formate după alegerile din 2024 și va stabili dacă grupurile de dreapta și de extremă dreapta vor obține un rol mai important în conducerea instituției.

Liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a cerut o „vară liniștită”, insistând că „înainte de toamnă nu se va întâmpla nimic”. Totuși, este puțin probabil ca pauza de șase săptămâni să îi oprească pe politicieni din calcularea voturilor și stabilirea strategiilor.

Conform discuțiilor purtate de POLITICO cu 20 de eurodeputați, asistenți și oficiali europeni, acestea sunt cele cinci mari dosare care vor domina agenda din spatele culiselor în această vară:

1. PPE: Prețul pentru menținerea Robertei Metsola

Majoritatea analiștilor și politicienilor consideră ca sigură candidatura Robertei Metsola pentru un al treilea mandat, chiar dacă un anunț oficial nu a fost încă făcut.

Marea problemă a PPE este că Socialiștii (S&D) susțin că președinția ar trebui să le revină lor, în baza unui acord informal încheiat cu PPE și Renew Europe la începutul mandatului. PPE trebuie acum să decidă ce concesii este dispus să facă pentru a obține sprijinul stângii.

Cea mai mare miză o reprezintă funcția de secretar general al Parlamentului, deținută în prezent de Alessandro Chiocchetti, un apropiat al PPE. Este puțin probabil ca grupul să renunțe la una dintre cele mai influente poziții administrative. Alte opțiuni de negociere includ funcții de vicepreședinte, șefii de comisii sau posturi de director general.

Surse din PPE, care au vorbit sub protecția anonimatului, au minimalizat însă pretențiile stângii, susținând că aceasta este prea slabă pentru a impune condiții.

Pe de altă parte, Metsola ar putea atrage sprijin de la grupurile de dreapta și extremă dreapta. „Trebuie să știm clar unde se poziționează președinta Metsola și dacă extrema dreaptă va primi roluri politice majore în schimbul susținerii”, a avertizat europarlamentarul liberal irlandez Barry Andrews.

Orice compromis va necesita angajamente scrise. Liderul Renew, Valérie Hayer, a subliniat că viitorul președinte trebuie să garanteze menținerea majorității pro-europene și oprirea tendinței PPE de a apela la voturile dreptei radicale pentru adoptarea legilor.

2. DIlema socialiștilor: candidatura împotriva președintei actuale

Conform algoritmului intern al grupului S&D, conducerea Parlamentului ar trebui să revină Partidului Social Democrat din Germania (SPD) la jumătatea mandatului.

Katarina Barley, vicepreședintă a Parlamentului și fost ministru german al Justiției, era considerată candidatul natural. Totuși, ea nu a intrat oficial în cursă, iar SPD analizează dacă merită să riște o confruntare cu Metsola, care pornește ca favorită certă.

O parte a grupului consideră că Socialiștii trebuie să aibă un candidat propriu pentru a-și demonstra forța politică și pentru a obține o poziție mai bună la negocieri. Alții cred că o candidatură pur simbolică nu ar face decât să evidențieze slăbiciunea grupului și să le permită aliaților să negocieze acorduri separate cu PPE.

Iratxe García, șefa grupului S&D, a precizat că o decizie finală va fi luată după terminarea verii.

3. Renew și Verzii, moment oportun pentru o alianță

Deși Renew și Verzii au susținut constant Socialiștii în momentele în care PPE a votat alături de extrema dreaptă, această solidaritate ar putea ceda în fața intereselor pragmatice privind funcțiile de conducere.

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În condițiile în care stânga nu are încă un candidat și șansele de a o învinge pe Metsola sunt minime, mulți liberali și ecologiști preferă să negocieze direct cu PPE. „Renew ar putea să o susțină pe Metsola dacă pozițiile noastre actuale sunt protejate”, a confirmat un eurodeputat Renew de rang înalt.

În interiorul Verzilor există opinii împărțite: unii lideri cer un acord rapid cu Metsola pentru a securiza beneficii clare, în timp ce alții consideră că este prea devreme pentru un angajament.

Miza este majoră: din cauza aplicării „cordonului sanitar” împotriva extremei drepte, grupuri precum Verzii și Socialiștii dețin în prezent funcții (cum ar fi conducerea Comisiei pentru Cultură sau vicepreședinții suplimentare) care, conform algoritmului proporțional pur, ar fi trebuit să revină grupului Patrioți pentru Europa. Menținerea acestor privilegii depinde direct de sprijinul acordat candidatei PPE.

4. Grupul „Patrioții pentru Europa” vizează obținerea recunoașterii la vârf

Deși este al treilea cel mai mare grup din Parlament, Patrioții pentru Europa (Patriots for Europe) nu dețin nicio funcție de conducere în comisii sau în Biroul Executiv al instituției.

Grupul de extremă dreaptă încearcă acum să spargă blocada politică și să obțină cel puțin una dintre cele 14 vicepreședinții. „Fiecare grup politic ar trebui să fie reprezentat în Biroul decizional”, declara Marieke Ehlers, responsabilul cu disciplina grupului.

Manfred Weber a reiterat că nu va accepta colaborări oficiale cu forțele radicale. Cu toate acestea, votul pentru vicepreședinți este secret, ceea ce le permite europarlamentarilor PPE să voteze un candidat al Patrioților fără a fi asumați politic. Strategia finală a grupului va fi definitivată în septembrie, devenind un test major pentru viitorul „cordonului sanitar” la Bruxelles.

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5. Reconfirmarea sau schimbarea liderilor de grupuri politice

Remanierea de la mijlocul mandatului aduce și reconfirmarea sau schimbarea liderilor de grupuri politice, deși pozițiile celor mai mulți dintre actualii șefi par sigure.

Cea mai dinamică situație este la Verzi, unde trebuie înlocuit co-președintele Bas Eickhout, care a demisionat în luna mai. Printre numele vehiculate se numără Kira Marie Peter-Hansen (Danemarca), Sara Matthieu (Belgia) și românul Nicolae Ștefănuță, actual vicepreședinte al Parlamentului.

Decizia Verzilor de a organiza alegeri interne rapide în octombrie a determinat și grupurile S&D și Renew să analizeze proceduri similare, pentru a le oferi liderilor lor un mandat proaspăt în timpul negocierilor mari.

La Stânga (The Left), conform unui acord intern, germanul Martin Schirdewan ar urma să predea co-președinția către Konstantinos Arvanitis (Syriza). Însă declinul electoral al partidului elen Syriza a făcut ca Mișcarea 5 Stele din Italia, devenită a doua delegație ca mărime a grupului, să revendice o influență sporită.

În restul spectrului politic, stabilitatea domină: Manfred Weber nu are contracandidat la PPE, Iratxe García își va menține cel mai probabil poziția la Socialiști, iar Valérie Hayer va continua la conducerea Renew. Nicio schimbare majoră nu este așteptată nici la Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR) sau la Patrioți.

În concluzie, majoritatea liderilor politici europeni intră în vacanța de vară cu propriile mandate securizate, pregătindu-se însă pentru negocieri dure privind funcțiile colegilor lor.