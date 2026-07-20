Alertă în Tulcea în timpul unui atac cu drone asupra Ucrainei. Avioane Eurofighter și F-16, ridicate de la sol

Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol luni seară, în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în apropierea frontierei cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Luni, 20 iulie, în jurul orei 18.50, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 23 de kilometri nord-vest de localitatea Vâlcove.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 19.06.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, au decolat la ora 19.09.

Ulterior, la ora 20.13, au decolat și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea. Avioanele, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au fost ridicate pentru monitorizarea situației aeriene.

Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri în care vehicule aeriene să fi lovit solul.

Starea de alertă aeriană a încetat la ora 22.25.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente.