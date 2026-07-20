 Comportamentul șoferilor români care a stârnit revolta unui cunoscut blogger: „Nu merităm autostrăzi” | adevarul.ro
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Comportamentul șoferilor români care a stârnit revolta unui cunoscut blogger: „Nu merităm autostrăzi”

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Bloggerul Mihai Vasilescu a criticat, într-o postare publicată pe blogul său, comportamentul șoferilor români pe autostrăzi, afirmând că „ne mai trebuie încă foarte mulți ani să ne obișnuim” cu acest tip de drum și să învățăm să circulăm corect pe el.

FOTO: Facebook/CNAIR
FOTO: Facebook/CNAIR

„Nu-mi dau seama dacă pur și simplu nu merităm autostrăzi sau dacă, dimpotrivă, ne mai trebuie încă foarte mulți ani să ne obișnuim cu ele și să învățăm să conducem pe autostrăzi.

În ultimele două săptămâni am făcut de patru ori drumul până la 2 Mai și înapoi. Oameni buni, pur și simplu te iei cu mâinile de cap, nu ai cum să conduci pe Autostrada Soarelui fără să simți c-o să explodezi de nervi și de frustrare”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook.

Bloggerul adaugă că traficul de pe Autostrada Soarelui este plin de șoferi care nu știu să conducă pe autostradă și care îi pun în pericol și pe ceilalți participanți la trafic.

El spune că, pe parcursul drumului, are permanent impresia că asistă la manevre extrem de riscante, cu potențial de a provoca accidente grave. În continuare, acesta vorbește despre cozile pentru plata cash a taxei de pod de la Fetești – Cernavodă, afirmând că nu înțelege „ce-i mână în această luptă” pe cei care „aleg să se așeze la coadă să plătească taxa aia cash, în loc să-și vadă de drum spre locul în care își vor petrece vacanța”.

„Sau, dimpotrivă, să-și vadă de drumul spre casă pentru că, desigur, tot coadă e și pe sensul spre București. Nu mă duce саpսl, oricât am încercat nu mă duce саpսl să înțeleg de ce.

Taxa aia de pod se poate plăti online, se poate plăti prin SMS, se poate plăti la benzinării, se poate plăti în orice alt mod în afară de stat la coadă și plătit cash. Mai mult de atât, ai 24 de ore la dispoziție, timp în care poți să plătești taxa aia de pod.”

În opinia sa, cozile sunt complet evitabile.

„În plus, ce vacanță e aia care nu începe, sau nu se termină, cu nervi și cu stat la coadă? N-ai cum, frate, n-ai cum să-i scoți româոսꓲսі coada din ADN.”

Cât costă traversarea podului Fetești-Cernavodă în 2026

Traversarea podului Fetești–Cernavodă rămâne, în 2026, o taxă separată de rovinietă și obligatorie pentru fiecare trecere a Dunării pe Autostrada Soarelui. 

Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone, o trecere costă 19 lei, iar două treceri – 38 de lei.  Vehiculele între 3,5 și 12 tone plătesc aproximativ 69 de lei pentru o trecere și 137 de lei pentru două.

Pentru camioanele de peste 12 tone, tarifele cresc progresiv: în jur de 94 de lei pentru vehiculele cu maximum trei axe și până la 133 de lei pentru cele cu patru axe sau mai multe.

Pentru două treceri, costurile variază între 38 și 266 de lei.

Șoferii au la dispoziție mai multe modalități de achitare. Plata online, prin platformele CNAIR sau aplicațiile autorizate, este cea mai rapidă, fiind necesară doar introducerea numărului de înmatriculare.

Taxa de pod poate fi achitată online, prin platformele CNAIR sau aplicațiile autorizate, prin SMS, precum și în benzinării ori în alte puncte de plată autorizate. Autoritățile recomandă folosirea acestor metode pentru a evita cozile de la stațiile de taxare, mai ales în perioadele aglomerate.

Totodată, din 2026, două dintre cele trei benzi de taxare de pe fiecare sens vor fi dedicate șoferilor care au plătit electronic, în timp ce banda din dreapta va rămâne rezervată plății în numerar și abonamentelor pe tichete.

Prin SMS, șoferii trebuie să trimită mesajul „POD”, urmat de numărul mașinii, la numărul de telefon 7577. Camerele video ANPR identifică trecerea aplicând o marcă temporară și coordonatele GPS.

Dacă nu se achită tariful de trecere până la ora 24 a zilei următoare trecerii, aceasta va fi marcată drept posibila contravenție, urmând a se întocmi un Proces Verbal de Constatare a Contravenției”, mai transmite compania.  

Sistemul de verificare este complet automatizat, iar sancțiunile sunt emise ulterior, fără oprirea vehiculelor în trafic.

Autoturismele și vehiculele de până la 3,5 tone riscă o sancțiune de 190 de lei pentru fiecare trecere neplătită. Pentru vehiculele între 3,5 și 12 tone, amenda este de 690 de lei, iar pentru camioanele de peste 12 tone cu maximum trei axe, sancțiunea ajunge la 940 de lei. Cele mai mari amenzi, de 1.330 de lei, sunt aplicate vehiculelor de mare tonaj cu minimum patru axe.

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