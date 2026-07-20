Evadare spectaculoasă din România comunistă: și-a transformat mașina pentru a circula pe calea ferată

În ciuda propagandei oficiale, care prezenta triumfalist realizările „Epocii de Aur” și zelul revoluționar al poporului român strâns unit în jurul „conducătorului iubit”, realitatea vieții de zi cu zi în România comunistă era mult mai sumbră, arată Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).

Lipsa libertății și prăbușirea nivelului de trai i-au determinat pe mulți români să încerce să părăsească țara și să se stabilească în Occident. Cum foarte puține cereri de emigrare erau aprobate, tot mai multe persoane apelau la varianta riscantă a trecerii ilegale a frontierei.

Mai ales în ultimul deceniu al regimului comunist, tentativele de fugă din țară s-au înmulțit substanțial, în ciuda măsurilor luate de autorități pentru împiedicarea acestora.

În majoritatea cazurilor, fugarii încercau să treacă frontiera pe jos, prin sectoare mai puțin supravegheate ale graniței, eventual noaptea și, uneori, sub îndrumarea unei călăuze. Ocazional, însă, autoritățile se confruntau cu planuri desprinse parcă din filmele de aventuri.

O mașină transformată în drezină pentru fuga din țară

Un astfel de caz a avut loc în vara anului 1988, când un bihorean în vârstă de 44 de ani a fugit din România împreună cu soția și fiica sa, folosind autoturismul personal transformat pentru a putea circula pe calea ferată.

Potrivit unui raport al Departamentului Securității Statului, datat 27 iulie 1988 și păstrat în arhiva CNSAS, bărbatul a trecut ilegal frontiera la 15 iulie, prin punctul de trecere a frontierei Episcopia Bihor.

Deși fusese semnalat anterior ca având „intenții evazioniste”, acesta a reușit să-și pregătească planul fără ca Securitatea să afle. Operațiunile de modificare a autoturismului au început pe 28 mai 1988, după ce bărbatul a intrat în concediu de odihnă.

Potrivit documentului, mașina a fost pregătită în curtea surorii sale din Oradea, unde bărbatul improvizase un garaj, fără să-i dezvăluie acesteia ce intenționa să facă.

Patru jante modificate și protecție în cazul în care grănicerii ar fi deschis focul

Pentru că autoturismul să poată circula pe șine, bărbatul a procurat patru jante, pe care le-a modificat și le-a acoperit cu benzi de cauciuc. Scopul era atât mărirea suprafeței de rulare, cât și reducerea zgomotului produs de mașină.

Sub bara din față a autoturismului a montat un grătar destinat înlăturării eventualelor obstacole de pe șine.

De asemenea, pe părțile laterale ale mașinii, până la jumătatea geamurilor, a lipit foi de cauciuc. Potrivit raportului Securității, acestea trebuiau să ofere protecție „în cazul că s-ar fi tras asupra sa de către grăniceri”.

La 15 iulie, bărbatul, soția și fiica sa s-au deplasat cu mașina pe un drum puțin circulat până la intersecția cu linia ferată, aflată la aproximativ 2,5 kilometri după punctul de trecere Episcopia Bihor și la cinci kilometri de frontieră.

După trecerea trenului accelerat internațional 313, bărbatul a schimbat roțile mașinii cu cele patru jante pregătite în acest scop și, prin mai multe manevre, a așezat autoturismul pe șine. Familia a pornit apoi spre frontieră.

Securitatea îl avea în atenție încă din 1984

Raportul arată că bărbatul fusese avertizat în 1984 după ce se aflase într-un anturaj cu „preocupări evazioniste”.

În mai 1988, acesta fusese schimbat din funcția de șef de echipă de la locul de muncă, pe fondul întârzierilor repetate și al modului în care își îndeplinea sarcinile de serviciu.

Înainte de a intra în concediu, bărbatul se interesase și în rândul unor colegi despre posibilitățile de a ajunge ilegal în afara țării, fără să le dezvăluie însă planul său.

Cadre de Securitate și Miliție, pedepsite după fugă

În urma fugii spectaculoase, autoritățile comuniste au constatat deficiențe în activitatea structurilor de Securitate și Miliție din zonă. Raportul menționează „slaba activitate de securitate și miliție” din comuna Borș, precum și lipsa unor măsuri adecvate în apropierea punctului în care calea ferată ieșea din țară.

Patru cadre de Securitate și Miliție din Inspectoratul Județean Bihor au fost pedepsite disciplinar cu câte cinci zile de arest cu îndeplinirea serviciului.

După incident, autoritățile au analizat posibilitatea înființării unui post permanent de supraveghere și dirijare a circulației rutiere la pasajul feroviar cel mai apropiat de locul prin care calea ferată de la Episcopia Bihor ieșea din România.

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și-a însușit măsura, care urma să fie pusă în aplicare în termen de 15 zile. Totodată, trupele de grăniceri urmau să studieze introducerea unor sisteme pentru prevenirea unor tentative similare la toate punctele în care căile ferate ieșeau din țară.

Documentul care consemnează cazul este păstrat în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (A.C.N.S.A.S., D 0013783, vol. 3).