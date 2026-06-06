Europa merită recunoașterea meritului de a fi demonstrat reziliență într-un moment în care puțini mai credeau în capacitatea ei de mobilizare. După ce administrația condusă de Donald Trump a sistat asistența militară americană destinată Ucrainei, statele europene au reușit să preia această povară strategică. Bruxelles-ul și capitalele europene au accelerat fluxul de fonduri și armament către frontul de est, înăsprind totodată regimul de sancțiuni aplicat agresorului rus, arată o analiză a The Economist.

Parțial datorită acestui sprijin european coordonat, pierderile masive înregistrate de armata rusă pe câmpul de luptă pun o presiune tot mai mare asupra regimului de la Kremlin și a lui Vladimir Putin. Cu toate acestea, în condițiile în care eforturile diplomatice de la Washington pentru încheierea conflictului par blocate într-un punct mort, în cancelariile europene au început să apară voci care se întreabă dacă nu a sosit momentul ca Europa să își asume leadershipul și să inițieze negocieri directe cu liderul rus.

Un astfel de moment ar putea veni, însă nu acum. În prezent, întrebarea presantă pentru Europa vizează redefinirea relației sale cu o țară care a încetat să mai fie doar un „protejat” al Occidentului, devenind un partener-cheie de securitate. Armata ucraineană, călită în lupte, obține succese tactice, în timp ce industria sa de apărare înregistrează o creștere tehnologică inovatoare. Dacă Europa dorește cu adevărat să își securizeze granițele și să își reducă dependența istorică de sprijinul transatlantic, are nevoie de Ucraina la fel de mult cum Ucraina are nevoie de Europa. Prioritatea absolută a blocului comunitar trebuie să fie integrarea rapidă și deplină a Ucrainei în arhitectura sa de securitate și politică.

Decalajul periculos dintre așteptările Kievului și realitatea din UE

Pentru Kiev, obiectivul strategic a rămas neschimbat: statutul de membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană, menit să ancoreze definitiv țara în spațiul occidental și să contracareze pierderile teritoriale provocate de ocupația rusă. La patru ani de la acordarea statutului de țară candidată, UE este așteptată să deschidă oficial primul „cluster” de negociere, axat pe justiție, democrație și statul de drept.

În timp ce unii oficiali de la Kiev speră optimist că aderarea deplină ar putea deveni realitate chiar din anul următor, la Bruxelles chiar și cei mai înfocați susținători ai Ucrainei avertizează că un astfel de scenariu nu este fezabil în mai puțin de un deceniu. Acest decalaj masiv de așteptări între cele două tabere reprezintă un risc geopolitic major.

O parte din responsabilitate îi revine direct președintelui Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev trebuie să depună eforturi suplimentare pentru consolidarea instituțiilor interne independente, în special în ceea ce privește combaterea corupției sistemice. De asemenea, Zelenski ar trebui să manifeste mai multă deschidere față de soluțiile intermediare de integrare. Recent, cancelarul german Friedrich Merz a lansat ideea unui „statut de membru asociat”, cu drepturi de vot limitate, ca etapă tranzitorie spre aderarea deplină - o propunere respinsă însă mult prea rapid de președintele ucrainean.

Lovitură pentru ruși. Kievul a desființat o bază strategică de drone chiar pe aeroportul din Donețk

De la asistență umanitară la inovare militară

Misiunea principală revine, totuși, liderilor europeni. Prea mulți decidenți din Occident continuă să privească Ucraina prin prisma unui simplu proiect de caritate. În realitate, Europa are enorm de învățat de la Ucraina, în special în domeniul tehnologiei dronelor, al producției rapide și al utilizării tactice a acestora pe frontul modern.

Armatele europene își pot consolida propria securitate investind direct în industria de apărare a vecinului lor estic. Ministrul suedez al Apărării sublinia recent un adevăr incontestabil: testarea sistemelor de armament direct pe frontul din Ucraina generează rezultate inovatoare și ajustări tehnologice în termen de doar câteva săptămâni sau luni, în timp ce în condiții de pace, în fabricile din Occident, aceleași procese birocratice și de testare durează ani sau chiar decenii.

Extinderea UE ca instrument geopolitic în fața amenințării ruse

Există, desigur, temeri justificate în rândul unor state membre privind o integrare prea rapidă a unei țări mari, relativ sărace și cu instituții slăbite de război. Deși aceste îngrijorări au un fundament real, ele ignoră imaginea de ansamblu: Europa trebuie să acționeze rapid pentru a-și dezvolta acea „hard power” (forță brută) necesară pentru a supraviețui într-o lume din ce în ce mai ostilă.

Integrarea Ucrainei în spațiul european este cea mai eficientă metodă de a contracara o amenințare regională directă: Federația Rusă. În actualul context global, extinderea UE nu mai este doar un proces birocratic și tehnic, ci a devenit un instrument geopolitic vital pentru un continent care riscă să devină vulnerabil în fața agresivității marilor puteri autoritare.

Alte inițiative complementare, cum ar fi crearea unui Consiliu European de Securitate în care să fie atrasă și Marea Britanie, ar putea contribui la formalizarea rapidă a unui parteneriat de securitate cu Ucraina. Totuși, prioritatea zero rămâne accelerarea procesului de aderare la UE. Uniunea ar trebui să înceapă încă de acum redactarea tratatului de aderare, un semnal politic puternic atât pentru moralul ucrainenilor epuizați de război, cât și pentru investitorii internaționali care vor finanța reconstrucția post-conflict. În contrapondere, Kievul trebuie să fie pregătit să accepte amânarea temporară a unor subsidii agricole sau a drepturilor de liberă circulație a forței de muncă, pentru a facilita obținerea unui consens politic în interiorul blocului comunitar.

Alternativa la acest scenariu este una sumbră. Sondajele recente de opinie arată că o parte din tânăra generație de ucraineni începe să își piardă entuziasmul cu privire la proiectul european. Acesta ar trebui să fie un semnal de alarmă major pentru Bruxelles. În fond, liderii europeni trebuie să răspundă la o întrebare crucială: ce este mai periculos pentru viitorul continentului — să primească în clubul european o Ucraină săracă, dar atașată valorilor occidentale, sau să lase la granițele sale un stat militarizat, puternic, dar profund dezamăgit de Occident?