Primele declarații ale Ryanair după ce un pasager a fost parțial aspirat printr-un geam spart. Ce spune despre despăgubiri

Ryanair a anunțat că a luat legătura cu familia bărbatului care, la începutul acestei luni, a fost la un pas să fie aspirat prin geamul unui avion în timpul unui zbor de la Salonic (Grecia) la Memmingen, lângă München (Germania).

„Echipa noastră de relații cu clienții a fost în contact permanent cu familia încă de la incident”, a declarat Neil Sorahan, directorul financiar al grupului Ryanair, potrivit The Guardian.

„Echipajul nostru a făcut o treabă extraordinară și a reușit să aducă aeronava înapoi la Salonic. Toți pasagerii au coborât din avion în siguranță. A fost o intervenție excelentă atât din partea însoțitorilor de bord, cât și a piloților.”

Sorahan a spus că este „mult prea devreme” pentru a discuta despre eventuale despăgubiri pentru cuplu, deoarece compania așteaptă rezultatele investigației.

Acestea sunt primele comentarii ample făcute de Ryanair despre incident, după un scurt comunicat emis imediat după producerea acestuia.

La începutul acestei luni, Ljubisa Karović a fost tras cu capul înainte spre exterior după ce o defecțiune la motor a făcut ca fragmente desprinse să lovească un geam din plexiglas al aeronavei, în timpul unui zbor de la Salonic (Grecia) la Memmingen, lângă München (Germania).

Soția sa, Svetlana Grković, l-a împiedicat pe bărbatul de 61 de ani să fie aruncat din avion, ținându-l de picioare și reușind să îl tragă înapoi în cabină cu ajutorul altor doi pasageri.

Săptămâna trecută, Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) a anunțat că va conduce ancheta privind incidentul, produs la bordul unui Boeing 737 operat de subsidiara Ryanair, Malta Air.

„Salutăm desemnarea NTSB. Vor desfășura o investigație completă și independentă. Participăm pe deplin la anchetă și avem personal la fața locului care oferă sprijin”, a declarat Sorahan.

Neil Sorahan a declarat că rezervările pentru sezonul de vară rămân puternice și a dat asigurări că flota companiei este sigură, subliniind că nici autoritățile aeronautice din SUA (FAA), nici cele din UE (EASA) nu au solicitat modificări operaționale.

Totodată, el a criticat noul sistem european de intrare-ieșire (EES), susținând că acesta a mărit semnificativ timpii de așteptare la controlul pașapoartelor pe unele dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa.

„Oamenii încep să călătorească în număr tot mai mare în sezonul de vară și vor trebui să ajungă mai devreme la aeroporturi și să se aștepte la întârzieri. Sistemul EES a fost implementat prost și reprezintă încă o dificultate cu care familiile britanice trebuie să se confrunte în această vară”, a spus Sorahan.

Ryanair a avertizat că noul sistem european de intrare-ieșire (EES) provoacă întârzieri mari în mai multe aeroporturi din Europa și a cerut flexibilitate în aplicarea acestuia în perioadele aglomerate.

Totodată, compania a raportat o scădere de 34% a profitului net în trimestrul al doilea, până la 538 de milioane de euro, pe fondul dublării prețului combustibilului, deși numărul pasagerilor a crescut cu 6%.

Neil Sorahan a declarat și că o posibilă vânzare a companiei concurente easyJet, aflată în centrul unei competiții între potențiali cumpărători, ar putea reduce capacitatea de transport și ar putea declanșa un „efect de domino” al consolidării pieței aviatice europene.