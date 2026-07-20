Cum schimbă dronele regulile războiului: forțele speciale ucrainene își adaptează permanent tacticile de luptă în tranșee

Forțele speciale ucrainene își modifică permanent metodele de luptă pentru a face față unei amenințări care domină tot mai mult câmpul de luptă: dronele. În timpul operațiunilor de asalt asupra tranșeelor controlate de armata rusă, militarii spun că supravegherea spațiului aerian a devenit la fel de importantă ca observarea inamicului aflat la sol.

„Pregătirea noastră s-a schimbat”, a declarat pentru Business Insider un operator din Regimentul 4 Ranger al Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei. Militarul, identificat doar prin indicativul „Gur”, din motive de securitate, spune că unitățile folosesc mult mai frecvent vehicule aeriene fără pilot și acordă o atenție sporită măsurilor de apărare împotriva dronelor.

Potrivit acestuia, antrenamentele includ acum exerciții de infiltrare în grupuri restrânse și simulări în care operatorii trebuie să detecteze și să reacționeze rapid la amenințările venite din aer.

Un front transformat într-o „zonă a morții”

Linia frontului din sudul și estul Ucrainei este descrisă de militari și oficiali drept o „zonă a morții”, unde dronele supraveghează și pot lovi aproape orice țintă aflată în mișcare, de la soldați la vehicule militare.

Această zonă se întinde, în mod obișnuit, pe o distanță de aproximativ 10–20 de kilometri de fiecare parte a liniei de contact. Autoritățile ucrainene susțin că aria acoperită de drone continuă să se extindă, obligând comandanții să adapteze permanent tacticile de luptă.

În aceste condiții, pregătirea militarilor s-a schimbat semnificativ. Dacă anterior accentul era pus în principal pe supraviețuirea sub bombardamentele de artilerie, în prezent dronele reprezintă una dintre principalele preocupări în timpul instruirii.

Antrenamente în care cerul este monitorizat permanent

Gur explică faptul că piloții de drone participă acum la exercițiile de pregătire ale forțelor speciale. Militarii exersează identificarea amenințărilor aeriene, neutralizarea dronelor care simulează rolul adversarului, protejarea camarazilor și găsirea rapidă a adăpostului.

În timpul exercițiilor dedicate deplasării pe teren, soldații învață să folosească vegetația și relieful pentru a se ascunde. Atunci când o dronă survolează zona, aceștia își întrerup deplasarea, rămân acoperiți și își reiau misiunea numai după ce pericolul a trecut.

Puștile cu alice, o ultimă soluție împotriva dronelor FPV

În cadrul antrenamentelor cu muniție reală, operatorii folosesc și puști cu repetiție manuală. Militarii ucraineni consideră că aceste arme pot reprezenta o soluție de ultimă instanță împotriva dronelor de tip FPV (First Person View), în special a celor ghidate prin fibră optică.

Aceste modele sunt considerate deosebit de dificil de contracarat prin mijloace de război electronic, deoarece nu utilizează semnale radio care pot fi bruiate.

Noi tactici pentru luptele din tranșee

Proliferarea dronelor a schimbat și modul în care sunt desfășurate operațiunile de curățare a tranșeelor, un tip de luptă redevenit caracteristic conflictului din Ucraina.

Războiul de poziții este comparat adesea cu luptele din Primul Război Mondial, însă utilizarea dronelor și a sistemelor robotizate adaugă o dimensiune tehnologică ce complică și mai mult desfășurarea operațiunilor.

Gur descrie scenariul unei echipe alcătuite din patru militari care trebuie să cucerească o tranșee. Grupul este împărțit în două echipe de câte doi oameni.

În fiecare pereche, primul militar își concentrează atenția asupra tranșeei și a eventualelor amenințări de la sol, în timp ce colegul său, aflat la câțiva metri în spate, supraveghează permanent spațiul aerian.

Dacă este identificată o dronă rusească, aceasta este atacată imediat, fie cu armamentul individual standard, fie cu o pușcă cu alice.

În același timp, cea de-a doua echipă asigură acoperirea primei până când aceasta ajunge în tranșee și începe operațiunea de curățare. Ulterior, cele două perechi se reunesc, însă chiar și atunci unul dintre militari continuă să urmărească permanent cerul.

Potrivit lui Gur, aceeași regulă se aplică și în interiorul tranșeelor. Un militar desfășoară efectiv operațiunea, iar celălalt îl sprijină și monitorizează spațiul aerian pentru a detecta eventuale atacuri cu drone.

La ieșirea din tranșee, rolurile sunt din nou împărțite: unul dintre soldați supraveghează terenul și orizontul, în timp ce partenerul său continuă să urmărească cerul.

„Apoi ne deplasăm mai departe în același mod”, spune operatorul ucrainean. „Întotdeauna trebuie să existe cineva care urmărește cerul. Este o regulă care trebuie respectată permanent.”