România a participat la principalul exercițiu NATO de apărare colectivă, desfășurat în Norvegia

România a participat în perioada 28 aprilie - 13 mai, la exercițiul NATO STEADFAST DETERRENCE 2026 (STDC26), desfășurat la Joint Warfare Centre (JWC) din Stavanger, Norvegia.

„Aflat la cea de-a treia ediție, STDC26 reprezintă principalul exercițiu NATO de descurajare și apărare colectivă la nivel strategic și operațional, organizat de Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa - SHAPE și coordonat de Joint Warfare Centre”, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN) într-un comunicat.

MAON a mai transmis că exercițiul STDC26 a avut ca scop testarea capacității NATO de coordonare și reacție în cadrul unor scenarii de apărare colectivă, precum și verificarea cooperării dintre comandamentele Alianței în toate domeniile operaționale.

Totodată, exercițiul a urmărit testarea planurilor de apărare ale NATO pentru spațiul euro-atlantic, cu accent pe regiunea Arctică și nordul extrem al Europei.

Potrivit MApN, ediția din acest an a inclus pentru prima dată și testarea unor concepte de instruire asistate de inteligență artificială, menite să crească realismul și adaptabilitatea exercițiilor militare ale Alianței.

Delegația României a fost formată din reprezentanți ai structurilor din domeniul apărării și ai Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență. Participarea românească la STDC26 a vizat integrarea într-o structură de răspuns de nivel strategic dedicată coordonării reacției în situații de criză.

Exercițiul a contribuit la dezvoltarea interoperabilității, la testarea procedurilor operaționale și la consolidarea cooperării între aliați oferind, totodată, un cadru relevant pentru integrarea dimensiunii rezilienței și a cooperării civil-militare în procesele NATO de planificare și răspuns strategic.

Prin participarea la STDC26, România și-a reafirmat angajamentul față de obiectivele NATO și contribuția activă la consolidarea posturii de descurajare și apărare colectivă a Alianței.