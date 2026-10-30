Povestea lui Daniel, tânărul mecanic mort în cabina trenului implicat în tragedia din Spania. Colegul său, decedat și el, semnalase lipsa finanțării pentru mentenanță

Daniel Cabañas, unul dintre cei doi mecanici aflați în cabina trenului de mare viteză implicat în accidentul feroviar din Urda, provincia Toledo, se numără, alături de colegul său, printre cele 69 de victime ale tragediei. În vârstă de 31 de ani, tânărul angajat al Renfe își construise întreaga carieră în jurul pasiunii pentru căile ferate și reușise recent să ajungă pe ruta AVE dintre Madrid și sudul Spaniei.

Daniel lucra pentru Renfe de 5 ani, iar acum șapte luni a devenit însoțitor pe ruta AVE Foto: FB Daniel Cabañas Cob

Daniel Cabañas se afla în cabina trenului AVE alături de mecanicul titular, Antonio Acedo, în momentul accidentului produs în dimineața zilei de 28 octombrie la Urda, în provincia Toledo, potrivit publicației El Espanol Ambii au murit în urma tragediei care a provocat zeci de victime.

Originar din Leganés, Daniel lucra pentru Renfe de 5 ani, iar acum șapte luni devenise însoțitor pe ruta AVE Tânărul își dedicase aproape întreaga viață profesională domeniului feroviar.

Între 2011 și 2013 a urmat cursuri de specializare în robotică industrială, electricitate și electronică, însă primele sale locuri de muncă au fost departe de visul de a conduce trenuri.

A lucrat inițial în întreținerea rampelor, scărilor rulante și porților de îmbarcare, iar în 2015 a ajuns în atelierele Santa Catalina, unde a participat la lucrări de mentenanță pentru trenurile de mare viteză. Experiența avea să îi confirme definitiv vocația.

Pentru a deveni mecanic de locomotivă, s-a perfecționat între 2018 și 2019 la Școala Feroviară Low Cost Rail, iar ulterior a lucrat ca mecanic feroviar înainte de a fi recrutat de compania Renfe.

Prima repartizare a venit la Barcelona, unde a rămas aproape trei ani. În 2023 s-a întors la Madrid pentru a lucra pe trenurile de navetiști Cercanías, iar în martie 2026 a fost transferat pe rețeaua de mare viteză.

De aproximativ șapte luni, Daniel Cabañas însoțea cursele AVE care leagă capitala spaniolă de Andaluzia, aflându-se într-o etapă de pregătire și acumulare de experiență pe această rută.

Daniel avea 31 de ani Foto: FB Daniel Cabañas Cob

Colegii și apropiații îl descriu drept un pasionat al căilor ferate. Profilurile sale de pe rețelele sociale erau dominate de imagini cu trenuri.

Mecanicul aflat la manșa trenului reclamase „lipsa flagrantă de finanțare pentru mentenanță”.

Alături de Daniel, se afla în cabina trenului Antonio Acedo, mecanicul titular al garniturii, mort și el în tragedia feroviară.

Pasiunea pentru trenuri în Acedo era ,oștenire de familie. Tatăl său a fost, de asemenea, mecanic de tren, iar bunicul său a lucrat la Renfe ca electrician.

Acedo era cunoscut pentru criticile sale privind starea infrastructurii feroviare și pentru pozițiile publice în care reclama lipsa investițiilor și „lipsa flagrantă de finanțare pentru mentenanță”.