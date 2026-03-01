Posibile represalii ale „celulelor adormite” iraniene în Europa după moartea lui Khamenei. Avertismentul unui înalt oficial german

Preşedintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann, avertizează că „celule adormite” iraniene din Europa ar putea comite acte de represalii după atacurile americano-israeliene în care a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, relatează Reuters.

„Regimul iranian a demonstrat în mai multe rânduri, în trecut, că desfăşoară activităţi teroriste în afara propriilor frontiere”, a declarat Henrichmann pentru cotidianul Süddeutsche Zeitung.

El a subliniat că „măsuri de represalii, ale unor celule iraniene adormite în Europa, nu pot să fie excluse” şi a îndemnat autorităţile să adopte, dacă va fi necesar, măsuri suplimentare de protecţie.

În Germania creşte îngrijorarea că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea afecta şi securitatea europeană.

„Escaladarea în Orientul Mijlociu nu afectează doar regiunea”, a declarat parlamentarul german, adăugând că regimul de la Teheran „luptă în prezent pentru supravieţuirea sa”.

Potrivit acestuia, instituţiile israeliene, evreieşti şi americane se află în centrul acestor îngrijorări. „Atenţia este acum regula zilei”, a punctat Henrichmann, precizând însă că nu există motive de panică, având în vedere măsurile de protecţie deja existente.