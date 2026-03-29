search
Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Moștenirea OnlyFans: cum ar putea moartea proprietarului să remodeleze mecanismul de făcut bani din conținutul pentru adulți

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ekaterina Ciudnovski, potrivit biografiilor online, este o mamă a patru copii căreia „îi place să petreacă timp cu familia și să-i învețe pe cei dragi importanța de a da înapoi și de a-i ajuta pe ceilalți”. Se mai menționează că Ciudnovski, născută în Ucraina și cunoscută sub numele de Katie, își găsește liniștea în plimbările pe plajă.

Mogulul OnlyFans Leonid Radvinski a murit de cancer la 43 de ani/FOTO:X
Mogulul OnlyFans Leonid Radvinski a murit de cancer la 43 de ani/FOTO:X

În interviuri, Ciudnovski a vorbit cu căldură despre angajamentul său în filantropie, dedicarea sa pentru susținerea cercetării în domeniul cancerului și munca sa ca avocată pentru o firmă globală de tehnologie, al cărei nume nu a fost dezvăluit. Pornografia nu este niciodată menționată.

Acum, acest lucru ar putea deveni inevitabil. După moartea soțului său, Leonid Radvinski, survenită săptămâna trecută la vârsta de 43 de ani din cauza cancerului, se pare că ea deține acum o participație majoritară, prin intermediul unui trust familial, în site-ul de conținut pentru adulți OnlyFans, cu sediul la Londra.

Ciudnovski va avea un rol crucial în decizia privind soarta afacerii care l-a transformat pe soțul ei în miliardar înainte de a împlini 40 de ani. Participația familiei este evaluată la aproximativ 5,5 miliarde de dolari (4,1 miliarde de lire sterline).

Viziunea sa asupra pornografiei ar putea influența modelul de business al platformei și capacitatea acesteia de a continua să genereze venituri substanțiale, în prezent obținute prin reținerea unui comision de 20% din câștigurile a circa patru milioane de creatori de conținut la nivel global — mulți dintre aceștia producând materiale explicite.

Cu doar 42 de angajați, compania a generat venituri de 7,2 miliarde de dolari în 2024

OnlyFans a încercat în mod repetat să se prezinte drept una dintre marile povești de succes ale tehnologiei britanice, preferând eticheta de platformă socială în locul celei de afacere din industria pentru adulți. Cu doar 42 de angajați, compania a generat venituri de 7,2 miliarde de dolari în 2024.

Criticii susțin însă că platforma a contribuit mai mult decât oricare alta la normalizarea consumului de pornografie online. Analiștii financiari l-au descris pe Radvinski, a cărui avere era estimată la 4,7 miliarde de dolari, drept o figură „controversată”.

Pentru Gail Dines, academician și fondatoare a organizației Culture Reframed, evaluarea este mult mai dură: „Oamenii îl prezintă drept un om de afaceri legitim, dar el era cel mai bogat proxenet din lume.”

De-a lungul timpului, OnlyFans a încercat să se îndepărteze de conținutul explicit, inclusiv din cauza riscului ca băncile tradiționale să înceteze colaborarea cu platforma. În urmă cu cinci ani, compania a anunțat interzicerea materialelor sexuale explicite, pentru ca apoi să renunțe la decizie în doar câteva zile.

Mai recent, a lansat OFTV, o platformă derivată destinată conținutului „safe-for-work”, precum lifestyle, fitness sau gătit, într-o încercare de a-și diversifica publicul. Cu toate acestea, angajații recunosc că majoritatea profiturilor provin în continuare din pornografia online.

Radvinski a transferat acțiunile companiei în trustul familial în 2024, pe măsură ce starea sa de sănătate se deteriora. Au existat mai multe tentative de vânzare a afacerii înainte de moartea sa.

Un acord planificat pentru vânzarea a 60% din companie către fondul de investiții Architect Capital din San Francisco nu a fost finalizat la timp. Negocierile continuă, însă, iar interesul investitorilor reflectă atractivitatea financiară a modelului de business.

Cererea în creștere pentru conținut pornografic contribuie la succesul platformei. Aproximativ 29% dintre adulții din Marea Britanie au accesat astfel de site-uri în 2023, iar un raport din 2025 arată că 70% dintre tineri au fost expuși la pornografie online, scrie The Guardian.

Compania afirmă că aplică proceduri stricte de verificare a vârstei și că și-a îmbunătățit sistemele după o amendă de 1 milion de lire primită din partea autorităților de reglementare.

„Investitorii o privesc ca pe o companie tech extrem de profitabilă, nu ca pe o afacere pornografică”

„Este o mașinărie. E mai mare decât proprietarul”, spune analista media Claire Enders. „Investitorii o privesc ca pe o companie tech extrem de profitabilă, nu ca pe o afacere pornografică.”

OnlyFans a fost fondată în 2016 și funcționează pe baza abonamentelor plătite de utilizatori către creatori, care pot varia între 5 și 50 de dolari pe lună, în schimbul accesului la conținut și interacțiuni personalizate.

Pentru unii creatori din industria pentru adulți, platforma a oferit independență față de intermediari și control asupra propriilor limite. Totuși, doar un număr redus câștigă sume considerabile, în timp ce majoritatea obțin venituri modeste.

Compania a cunoscut o creștere accelerată în timpul pandemiei, când atât consumul, cât și producția de conținut online au crescut semnificativ.

În ciuda succesului financiar, criticii avertizează asupra riscurilor: presiuni economice asupra creatorilor, expunerea permanentă a conținutului și posibile abuzuri.

OnlyFans respinge aceste acuzații, susținând că nu controlează utilizatorii și că oferă un mediu sigur pentru distribuirea conținutului, cu politici stricte împotriva materialelor ilegale și sisteme de moderare susținute de inteligență artificială.

Moartea lui Radvinski nu ar urma să afecteze semnificativ operațiunile curente, conducerea executivă rămânând neschimbată.

Pentru Ekaterina Ciudnovski, însă, noul rol implică decizii care ar putea influența nu doar viitorul companiei, ci și direcția unei industrii globale controversate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
digi24.ro
image
Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
mediafax.ro
image
„Domnu’ ăsta are o problemă cu FCSB!”. Mihai Stoica, atac la baionetă la antrenorul naționalei României de juniori
fanatik.ro
image
Transhumanța tocmai a intrat în patrimoniul UNESCO. Dar transhumanța, ca o proastă, tocmai a murit din cauza UE
libertatea.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
A renunțat la televiziune pentru că era comparată cu mama ei și a dat lovitura! Tatăl său e o legendă
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Militarii și polițiștii, afectați de o nouă schimbare: pensionarea ar putea fi amânată
playtech.ro
image
De ce îl ura tatăl lui Gigi Becali pe dictatorul Nicolae Ceaușescu: ”Mă face să fiu egal cu Costică, cu Mitică”
fanatik.ro
image
O țară cu un miliard de locuitori deschide anchete împotriva Statelor Unite. Represalii la mutările lui Trump
ziare.com
image
Reacție-fulger a turcilor, după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital: ”A leșinat”
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Mircea Lucescu, dus cu ambulanța la spital! Selecționerului României i s-a făcut brusc rău
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Pensie anticipată 2026. Ce schimbări s-au adus anul acesta pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Negresă, moale și pufoasă de casă, rețeta care a cucerit gospodinele. Se pregătește simplu și rapid
click.ro
image
Ce băutură consumă Iulia Vântur în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Așa are grijă de siluetă
click.ro
image
Caz rar în sistemul public. Șefa TVR spune că are salariul prea mare și explică de ce nu îl poate reduce
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
image 2 png
Ana Comnena, prima femeie istoric din Istoria Universală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să-ți cânte la nuntă Valentin Sanfira. Tarifele în funcție de program
image
Negresă, moale și pufoasă de casă, rețeta care a cucerit gospodinele. Se pregătește simplu și rapid

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, diafană în alb! Prințul Albert l-a primit la Monaco pe Papa, într-o vizită istorică

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?