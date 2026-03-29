Moștenirea OnlyFans: cum ar putea moartea proprietarului să remodeleze mecanismul de făcut bani din conținutul pentru adulți

Ekaterina Ciudnovski, potrivit biografiilor online, este o mamă a patru copii căreia „îi place să petreacă timp cu familia și să-i învețe pe cei dragi importanța de a da înapoi și de a-i ajuta pe ceilalți”. Se mai menționează că Ciudnovski, născută în Ucraina și cunoscută sub numele de Katie, își găsește liniștea în plimbările pe plajă.

În interviuri, Ciudnovski a vorbit cu căldură despre angajamentul său în filantropie, dedicarea sa pentru susținerea cercetării în domeniul cancerului și munca sa ca avocată pentru o firmă globală de tehnologie, al cărei nume nu a fost dezvăluit. Pornografia nu este niciodată menționată.

Acum, acest lucru ar putea deveni inevitabil. După moartea soțului său, Leonid Radvinski, survenită săptămâna trecută la vârsta de 43 de ani din cauza cancerului, se pare că ea deține acum o participație majoritară, prin intermediul unui trust familial, în site-ul de conținut pentru adulți OnlyFans, cu sediul la Londra.

Ciudnovski va avea un rol crucial în decizia privind soarta afacerii care l-a transformat pe soțul ei în miliardar înainte de a împlini 40 de ani. Participația familiei este evaluată la aproximativ 5,5 miliarde de dolari (4,1 miliarde de lire sterline).

Viziunea sa asupra pornografiei ar putea influența modelul de business al platformei și capacitatea acesteia de a continua să genereze venituri substanțiale, în prezent obținute prin reținerea unui comision de 20% din câștigurile a circa patru milioane de creatori de conținut la nivel global — mulți dintre aceștia producând materiale explicite.

OnlyFans a încercat în mod repetat să se prezinte drept una dintre marile povești de succes ale tehnologiei britanice, preferând eticheta de platformă socială în locul celei de afacere din industria pentru adulți. Cu doar 42 de angajați, compania a generat venituri de 7,2 miliarde de dolari în 2024.

Criticii susțin însă că platforma a contribuit mai mult decât oricare alta la normalizarea consumului de pornografie online. Analiștii financiari l-au descris pe Radvinski, a cărui avere era estimată la 4,7 miliarde de dolari, drept o figură „controversată”.

Pentru Gail Dines, academician și fondatoare a organizației Culture Reframed, evaluarea este mult mai dură: „Oamenii îl prezintă drept un om de afaceri legitim, dar el era cel mai bogat proxenet din lume.”

De-a lungul timpului, OnlyFans a încercat să se îndepărteze de conținutul explicit, inclusiv din cauza riscului ca băncile tradiționale să înceteze colaborarea cu platforma. În urmă cu cinci ani, compania a anunțat interzicerea materialelor sexuale explicite, pentru ca apoi să renunțe la decizie în doar câteva zile.

Mai recent, a lansat OFTV, o platformă derivată destinată conținutului „safe-for-work”, precum lifestyle, fitness sau gătit, într-o încercare de a-și diversifica publicul. Cu toate acestea, angajații recunosc că majoritatea profiturilor provin în continuare din pornografia online.

Radvinski a transferat acțiunile companiei în trustul familial în 2024, pe măsură ce starea sa de sănătate se deteriora. Au existat mai multe tentative de vânzare a afacerii înainte de moartea sa.

Un acord planificat pentru vânzarea a 60% din companie către fondul de investiții Architect Capital din San Francisco nu a fost finalizat la timp. Negocierile continuă, însă, iar interesul investitorilor reflectă atractivitatea financiară a modelului de business.

Cererea în creștere pentru conținut pornografic contribuie la succesul platformei. Aproximativ 29% dintre adulții din Marea Britanie au accesat astfel de site-uri în 2023, iar un raport din 2025 arată că 70% dintre tineri au fost expuși la pornografie online, scrie The Guardian.

Compania afirmă că aplică proceduri stricte de verificare a vârstei și că și-a îmbunătățit sistemele după o amendă de 1 milion de lire primită din partea autorităților de reglementare.

„Este o mașinărie. E mai mare decât proprietarul”, spune analista media Claire Enders. „Investitorii o privesc ca pe o companie tech extrem de profitabilă, nu ca pe o afacere pornografică.”

OnlyFans a fost fondată în 2016 și funcționează pe baza abonamentelor plătite de utilizatori către creatori, care pot varia între 5 și 50 de dolari pe lună, în schimbul accesului la conținut și interacțiuni personalizate.

Pentru unii creatori din industria pentru adulți, platforma a oferit independență față de intermediari și control asupra propriilor limite. Totuși, doar un număr redus câștigă sume considerabile, în timp ce majoritatea obțin venituri modeste.

Compania a cunoscut o creștere accelerată în timpul pandemiei, când atât consumul, cât și producția de conținut online au crescut semnificativ.

În ciuda succesului financiar, criticii avertizează asupra riscurilor: presiuni economice asupra creatorilor, expunerea permanentă a conținutului și posibile abuzuri.

OnlyFans respinge aceste acuzații, susținând că nu controlează utilizatorii și că oferă un mediu sigur pentru distribuirea conținutului, cu politici stricte împotriva materialelor ilegale și sisteme de moderare susținute de inteligență artificială.

Moartea lui Radvinski nu ar urma să afecteze semnificativ operațiunile curente, conducerea executivă rămânând neschimbată.

Pentru Ekaterina Ciudnovski, însă, noul rol implică decizii care ar putea influența nu doar viitorul companiei, ci și direcția unei industrii globale controversate.