Polonia ia în considerare donarea unor avioane MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete

Polonia analizează posibilitatea de a transfera Ucrainei avioane MiG-29, în condițiile în care Varșovia urmărește, totodată, să consolideze propriul sector de apărare cu sprijinul Kievului.

Ministerul polonez al Apărării a confirmat că negocierile privind o eventuală predare a aeronavelor sunt în desfășurare. Potrivit Statului Major General al Poloniei, discuțiile au fost determinate de faptul că resursa operațională a MiG-29 se apropie de final, iar modernizarea lor în cadrul Forțelor Armate ale Republicii Polone nu mai este considerată viabilă.

Decizia finală nu a fost însă încă adoptată.

Autoritățile de la Varșovia subliniază că un astfel de transfer s-ar înscrie în politica aliată de sprijinire a Ucrainei și ar contribui la întărirea securității pe flancul estic al NATO. Rolurile îndeplinite până acum de MiG-29 ar urma să fie preluate de platforme mai moderne, precum F-16 și FA-50.

În paralel, Polonia negociază cu Ucraina accesul la anumite tehnologii din domeniul dronelor și al armamentului cu rachete. Aceste discuții vizează nu doar o compensare tehnică pentru MiG-29, ci și oportunitatea de a dezvolta în comun noi capabilități de apărare și proiecte industriale.

Ministerul Apărării de la Varșovia afirmă că obținerea unor astfel de tehnologii ar permite Poloniei să își consolideze propriul complex militar-industrial și să aprofundeze parteneriatul strategic cu Ucraina.

Acordul de securitate semnat la 8 iulie, la Varșovia, între cele două state prevede, între altele, „analizarea posibilității transferului unei escadrile de MiG-29 fără a afecta securitatea Poloniei”.

La acel moment, premierul polonez Donald Tusk declara că Polonia ar putea preda Ucrainei aceste aeronave dacă statele membre NATO ar accepta să îi ofere, în schimb, alte platforme de luptă. Livrarea MiG-29 era analizată pentru sfârșitul anului 2024 sau începutul lui 2025, însă calendarul depindea de termenele de livrare către Forțele Aeriene Polone a noilor avioane F-35 produse în Statele Unite.