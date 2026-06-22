Mediul de afaceri din Polonia cere detensionarea relațiilor dintre Varșovia și Kiev

Organizațiile patronale poloneze solicită liderilor din Polonia și Ucraina să pună capăt schimbului de acuzații publice și să revină la dialog, avertizând că actuala dispută politică riscă să afecteze interesele economice ale ambelor țări.

Consiliul Antreprenoriatului din Polonia (Rada Przedsiębiorczości), una dintre principalele organizații reprezentative ale mediului de afaceri polonez, a făcut apel la autoritățile de la Varșovia și Kiev să oprească escaladarea tensiunilor și să adopte o abordare pragmatică în relațiile bilaterale.

Potrivit publicației poloneze Rzeczpospolita, reprezentanții mediului de afaceri consideră că actualul schimb de declarații și disputele din spațiul public amenință cooperarea economică construită în ultimii ani.

Îngrijorări privind impactul economic

În declarația lor, antreprenorii polonezi au subliniat că, după începutul invaziei ruse la scară largă asupra Ucrainei, în februarie 2022, societatea și companiile poloneze au investit resurse semnificative pentru sprijinirea vecinului estic.

Potrivit acestora, această colaborare a contribuit la construirea unui nivel ridicat de încredere între cele două state, iar deteriorarea relațiilor politice ar putea afecta lanțuri comerciale, investiții și parteneriate dezvoltate în ultimii ani.

Organizația avertizează că retorica politică și disputele publice riscă să provoace pierderi economice semnificative atât pentru Polonia, cât și pentru Ucraina.

Originea disputei

Tensiunile dintre Varșovia și Kiev s-au accentuat după ce președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a inițiat procedura de retragere a Ordinului Vulturul Alb acordat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Decizia a fost legată de atribuirea unei denumiri onorifice unei unități a forțelor speciale ucrainene, care face referire la eroii UPA (Armata Insurecțională Ucraineană). În timp ce în Ucraina această referință este asociată cu lupta împotriva regimului sovietic, în Polonia ea rămâne controversată din cauza legăturilor istorice cu masacrele comise împotriva populației poloneze în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Autoritățile ucrainene au afirmat că decizia nu a fost îndreptată împotriva Poloniei, însă disputa a depășit rapid cadrul unei dezbateri istorice și s-a transformat într-un conflict politic.

Rolul memoriei istorice

Un alt factor care continuă să influențeze relațiile dintre cele două țări îl reprezintă divergențele privind interpretarea evenimentelor cunoscute sub numele de Masacrul din Volînia.

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Subiectul a rămas unul dintre cele mai sensibile puncte ale dialogului polono-ucrainean și a fost frecvent invocat de Karol Nawrocki drept un element esențial pentru reconcilierea istorică dintre cele două națiuni.

Reacția lui Zelenski

Într-un interviu acordat presei ucrainene, Volodimir Zelenski a criticat decizia liderului polonez și a avertizat asupra consecințelor utilizării retoricii antiucrainene în politica internă.

Președintele ucrainean a declarat că Ordinul Vulturul Alb, primit în 2023 de la fostul președinte polonez Andrzej Duda, fusese acordat în semn de apreciere pentru poporul ucrainean și pentru armata sa.

Zelenski a sugerat că actuala dispută este influențată de considerente politice interne din Polonia și a comparat abordarea lui Nawrocki cu strategii politice bazate pe mobilizarea sentimentelor antiucrainene.

Totodată, liderul ucrainean a afirmat că reprezentanți ai administrației sale au încercat să reducă tensiunile prin dialog cu instituțiile poloneze, însă fără rezultate concrete.

Reacții în Ucraina

Controversa a generat reacții și în rândul unor foști și actuali oficiali ucraineni.

Foștii președinți Leonid Kucima, Viktor Iușcenko și Petro Poroșenko, alături de alți înalți demnitari, au anunțat că intenționează să returneze sau să renunțe la distincțiile primite din partea statului polonez.

Intervenția premierului Donald Tusk

În contextul amplificării tensiunilor, premierul polonez Donald Tusk a făcut apel la calm și dialog.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a descris conflictul politic dintre Polonia și Ucraina drept „o greșeală strategică” care ar putea avea consecințe economice, geopolitice și reputaționale pentru ambele state.

Tusk a afirmat că depune eforturi pentru reducerea tensiunilor și pentru limitarea efectelor negative ale disputei, recunoscând însă că procesul este unul dificil.

Îngrijorări privind impactul regional

Criticii deciziei de retragere a Ordinului Vulturul Alb, inclusiv ministrul polonez de externe Radosław Sikorski, au avertizat că disputa riscă să afecteze unitatea occidentală într-un moment în care Ucraina continuă să se confrunte cu agresiunea rusă.

Mai mulți observatori politici consideră că deteriorarea relațiilor dintre două dintre cele mai apropiate state partenere din regiune ar putea fi exploatată de Moscova în beneficiul propriilor interese strategice.

În pofida divergențelor actuale, autoritățile de la Kiev au reiterat că apreciază sprijinul acordat de Polonia în ultimii ani și și-au exprimat disponibilitatea de a continua dialogul privind aspectele sensibile ale istoriei comune.