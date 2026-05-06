Țara care accelerează înarmarea: vrea cea mai mare armată din Europa și alocă 5% din PIB pentru Apărare

Guvernul de la Varșovia anunță un plan de transformare militară de amploare, care include cea mai mare armată din Europa și o creștere accelerată a bugetului de apărare.

Polonia își propune să devină, până la finalul acestui deceniu, statul european cu cea mai numeroasă și mai puternică armată, în paralel cu o creștere semnificativă a cheltuielilor de apărare, care ar urma să ajungă la 5% din PIB.

Declarațiile au fost făcute miercuri de ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, în cadrul unei conferințe dedicate securității europene. Oficialul a subliniat că Varșovia urmărește atingerea unui efectiv de aproximativ 500.000 de militari, dintre care 300.000 soldați profesioniști și 200.000 rezerviști cu grad ridicat de disponibilitate.

„Trăim în vremuri de dinainte de război, construim o nouă arhitectură de securitate”, a declarat ministrul, care a insistat că investițiile militare trebuie accelerate pentru a evita situații de risc major în viitor, scrie presa internațională.

Potrivit datelor prezentate de oficialii polonezi, țara a alocat în 2025 aproximativ 50 de miliarde de euro pentru apărare, echivalentul a 4,7% din PIB –cel mai ridicat nivel din NATO raportat la economie.

„Este urgent ca cheltuielile (de apărare) să ajungă la 5% din PIB (Produsul Intern Brut) până la sfârșitul deceniului pentru că, dacă o facem după, s-ar putea să fie prea târziu”, consideră ministrul.

Varșovia își menține, de asemenea, obiectivul de a consolida prezența militară americană pe teritoriul său, considerând-o esențială pentru securitatea regională. În acest sens, ministrul polonez a descris extinderea prezenței trupelor SUA drept „un obiectiv strategic”.

În paralel, Polonia a solicitat și transferul producției de lansatoare Patriot din Statele Unite către Europa, proiect pe care îl consideră prioritar.

Planurile Varșoviei se înscriu într-o dezbatere mai amplă privind viitorul NATO și redistribuirea responsabilităților între Statele Unite și aliații europeni.

Ministrul polonez a susținut conceptul denumit „NATO 3.0”, care prevede o adaptare a structurii alianței la noile realități de securitate.

Guvernul de la Varșovia își propune ca, până în 2030, Polonia să dețină cea mai puternică armată din Europa, în contextul deteriorării mediului de securitate regional.