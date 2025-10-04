Video Aeroportul din München a fost din nou închis după încă o alertă cu drone

Aeroportul din München, al doilea ce mai aglomerat din Germania, a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, în urma unei noi alerte cu drone.

Berlinul a denunţat „ameninţarea pe care o reprezintă acestea pentru securitatea ţării”, relatează AFP, citată de Agerpres.

Astfel de tipuri de incidente sunt în creştere în Europa, membrii UE suspectând Rusia că se află în spatele acestor survoluri ale unor zone sensibile.

După un prim incident în noaptea precedentă, Serviciul german de siguranţă a aeriană (DFS) a „redus şi suspendat preventiv operaţiunile de zbor pe aeroportul din München până la o nouă notificare din cauza observării neconfirmate de drone" în acest stadiu, a declarat aeroportul bavarez pe pagina sa web.

Aeroportul din München, al doilea cel mai aglomerat din Germania, este cel mai important din UE care este obligat să-şi suspende operaţiunile, în urma unor incidente similare la Copenhaga şi Oslo.

Mai multe ţări, între care România, care a suferit de asemenea o încălcare a spaţiului aerian, precum şi Estonia, ţară la graniţa cu Rusia unde NATO a interceptat trei avioane de vânătoare ruseşti luna trecută, au acuzat Moscova de aceste survoluri cu drone.