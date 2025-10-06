Germania are nevoie de mai mulți militari. Friedrich Merz: „Nu există nicio cale de a evita recrutarea obligatorie”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca Germania să reintroducă, în cele din urmă, serviciul militar obligatoriu, însă pentru început acesta va funcționa pe bază de voluntariat.

„Susţin ceea ce am convenit în acordul de coaliţie, şi anume să începem cu serviciul voluntar, deocamdată. Dar bănuiesc că acesta nu va rămâne voluntar”, a afirmat Merz, liderul blocului conservator din guvernul german, relatează luni agenția dpa. Declarațiile au fost făcute duminică, într-un interviu acordat postului public de televiziune ARD.

În prezent, aproximativ 350.000 de tineri bărbaţi și un număr similar de femei fac parte din grupa de vârstă eligibilă, însă restricțiile constituționale nu permit recrutarea femeilor.

Potrivit estimărilor NATO, Germania are nevoie de o forță de circa 260.000 de militari pentru a putea face față unui eventual atac – inclusiv din partea Rusiei –, ceea ce ar însemna aproximativ 80.000 de soldați activi în plus față de efectivele actuale.

Ministrul apărării, Boris Pistorius, a propus un sistem de înrolare voluntară, menit să atragă mai mulți tineri prin salarii și condiții de pregătire bune. Totuși, conservatorii critică proiectul, acuzându-l că nu prevede clar trecerea la o recrutare obligatorie.

„Nu există nicio cale de a evita recrutarea obligatorie. Jumătăţile de măsură nu mai sunt suficiente. O politică de recrutare incertă nu ajută pe nimeni”, a declarat premierul bavarez Markus Söder, unul dintre liderii conservatori de prim-plan, pentru Bild.

Noua lege privind serviciul militar trebuia să fie dezbătută joi în Bundestag, însă coaliția a decis ca discuțiile să înceapă peste două săptămâni.

În același interviu, Friedrich Merz a comentat și recentele observări de drone în spațiul german, pe care le-a atribuit Rusiei. „Este o ameninţare serioasă la adresa securităţii noastre”, a spus cancelarul, subliniind totuși că „până acum nu a avut loc niciun incident cu drone înarmate”. Potrivit lui Merz, acestea au fost „încercări de recunoaştere şi tentative de a tulbura populaţia”. Guvernul german promite că va lua măsuri pentru a contracara aceste provocări.