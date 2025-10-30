search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Politico: România cere beneficii industriale din reînarmarea Europei. Moșteanu: „Nu vrem doar să cumpărăm rachete din afară”

0
0
Publicat:

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat pentru Politico faptul că România vrea să beneficieze de pe urma programelor europene de reînarmare, nu doar statele mari ale Uniunii. Bucureștiul cere ca investițiile în apărare să aducă locuri de muncă și fabrici noi în țară, nu doar contracte de achiziții din străinătate.

România vrea să fabrice arme pentru Europa FOTO: Inquam photos / Octav Ganea
România vrea să fabrice arme pentru Europa FOTO: Inquam photos / Octav Ganea

România vrea ca planul de reînarmare al Europei să aducă avantaje tuturor țărilor din Uniunea Europeană, nu doar celor mai dezvoltate economic. „Dacă tot cheltuim banii oamenilor pentru apărare, este important ca ei să vadă că o parte se întoarce în țară, de exemplu prin fabrici. Nu e vorba doar de cumpărat rachete din afară”, a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un interviu acordat la sediul NATO.

„Ne dorim ca o parte din producție să aibă loc în România. Vrem să fim parte din lanțul de producție”, a adăugat el. „Toate țările vor o cotă cât mai mare, dar până acum doar câteva o au”.

Țări occidentale precum Franța, Germania, Italia și Suedia domină industria europeană de armament și obțin majoritatea contractelor. În schimb, fostele state din blocul estic, inclusiv România, au companii mai mici și mai puțin avansate tehnologic, fiind astfel dependente de furnizori externi.

Ținte de cheltuieli și modernizare militară

Invazia Rusiei în Ucraina a dus la o creștere masivă a investițiilor în apărare. Țările NATO au convenit să majoreze ținta de cheltuieli militare de la 2% din PIB la 5% până în 2035. Potrivit Comisiei Europene, atingerea acestui obiectiv ar necesita încă 288 de miliarde de euro anual.

România cheltuie în prezent 2,3% din PIB pentru apărare și intenționează să ajungă la 3,5% până în 2030. Una dintre principalele provocări ale țării este modernizarea armatei, care încă folosește echipamente sovietice depășite.

Datorită poziției sale strategice, având graniță cu Ucraina, Republica Moldova, Marea Neagră și state membre ale UE, România este considerată esențială pentru securitatea Europei de Sud-Est. Țara găzduiește un grup de luptă NATO condus de Franța, cu participare americană.

Împrumuturi și condiții pentru investiții

Bucureștiul urmează să fie al doilea cel mai mare beneficiar al programului european SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, solicitând împrumuturi cu dobândă redusă de 16,7 miliarde pentru apărare.

Citește și: România primește sprijin european pentru proiectele de apărare: 16,68 miliarde de euro prin mecanismul SAFE

Moșteanu a explicat că două treimi din această sumă vor fi direcționate către echipamente militare, iar restul către infrastructură, incluzând și ajutoare pentru Ucraina și Republica Moldova.

Ministrul a subliniat că orice achiziție realizată prin SAFE trebuie să aducă „beneficii industriale pentru România”. Un exemplu este licitația în curs de 6,5 miliarde de euro pentru peste 200 de tancuri, care impune ca asamblarea finală să aibă loc în România.

„Este foarte important ca în anii următori, atunci când vorbim despre cheltuirea banilor, să distribuim beneficiile industriale în mod echilibrat pe tot continentul”, a spus Moșteanu.

El a avertizat că, dacă producătorii europeni nu acceptă cerințele României privind producția locală, „vom duce banii către companii din afara UE dispuse să o facă”. „Dacă unele programe nu se potrivesc regulilor SAFE, le vom finanța din bugetul național”, a adăugat el.

România, partener atractiv pentru marii producători

Guvernul român cumpără deja echipamente militare din SUA, Israel și Coreea de Sud. Țara a achiziționat sisteme americane Patriot, avioane F-35 și obuziere autopropulsate K9 de la Hanwha Aerospace.

Reprezentanții companiei sud-coreene au declarat anul trecut pentru Politico că România ar putea deveni un hub regional de producție de armament pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Moșteanu consideră că România are atuuri importante pentru a atrage marii producători europeni: „Avem facilități de producție militară cu toate aprobările necesare. Nu sunt moderne, dar reprezintă un bun punct de pornire”.

De altfel, România a semnat deja un acord cu gigantul german Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulbere, finanțată parțial cu fonduri europene prin programul Act in Support of Ammunition Production.

Industria auto, un avantaj strategic

Un alt atu major este industria auto dezvoltată a României, care ar putea fi integrată rapid în producția de armament. „Avem o industrie auto foarte puternică în România, care poate face tranziția către industria de apărare”, a explicat ministrul. „Avem deja utilaje, linii de producție, expertiză și lanțuri de aprovizionare pregătite”.

Pentru a accelera investițiile, guvernul vrea să simplifice legislația din domeniu. „Căutăm să schimbăm legislația pentru a grăbi investițiile în industria de apărare. Știu că există un pachet legislativ în Bruxelles, dar nu știu când va fi gata. Prefer să avem ceva rapid”, a spus Moșteanu.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
gandul.ro
image
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
mediafax.ro
image
Operațiune sângeroasă în favelele din care provin Ronaldo, Adriano și Romario! Peste 130 de decese într-o singură zi
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Cele mai grave incendii din istorie petrecute în cluburi. Tragedia în care au murit 492 de oameni
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce distanță trebuie să fie între centrala pe gaz și aragaz, conform normelor legale
playtech.ro
image
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Veste ȘOCANTĂ la Brăila! Încă un medic a murit în secția de Terapie Intensivă. Ștefan Sînpetru, găsit decedat de colegi. Tragedia vine după decesul Ștefaniei Szabo!
romaniatv.net
image
Anunț oficial de la Guvern! S-a stabilit soarta salariului minim pe economie
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Românca Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe Lună, a murit. Aldrin: „Iubirea vieții mele”
click.ro
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!