România accelerează programul militar de înzestrare. Investiții pentru tancuri de luptă și pregătire militară voluntară

Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat luni, 20 octombrie, solicitarea Ministerului Apărării Naționale (MApN) de a demara procedura de atribuire a contractelor pentru programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, Etapa I (Faza a 2-a) și Etapa a II-a.

Potrivit MApN, investițiile sunt structurate astfel: Etapa I, Faza a 2-a – valoare estimată: 458,20 milioane dolari și Etapa a II-a – valoare estimată: 6,488 miliarde euro.

Programul are ca obiectiv principal îmbunătățirea capabilităților operaționale ale Armatei Române și respectarea angajamentelor asumate în cadrul NATO și Uniunea Europeană, în perspectiva transformării structurale a armatei până în 2040, potrivit unui comunicat.

Legea serviciului militar voluntar, aviz favorabil

Tot luni, Comisia pentru apărare din Camera Deputaților a votat un raport de admitere asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Prin acest proiect este introdus conceptul de „soldat/gradat voluntar în termen”, care permite efectuarea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de către cetățenii care doresc instruire militară.

„Pe perioada instruirii, participanții beneficiază gratuit de cazare, echipament, hrană, asistență medicală și soldă lunară, iar la final primesc o indemnizație de trei câștiguri salariale medii brute”, a transmis MApN.

Oficialii MApN susțin că inițiativa reprezintă o măsură strategică pentru consolidarea rezervei operaționale a țării.

„Această inițiativă demonstrează o abordare proactivă în diversificarea căilor de formare a rezervei și este esențială pentru a construi o rezervă operațională adaptată nevoilor de securitate actuale și viitoare”, au precizat reprezentanții Ministerului.