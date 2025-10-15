search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
România primește sprijin european pentru proiectele de apărare: 16,68 miliarde de euro prin mecanismul SAFE

Publicat:

România face un pas important în pregătirea proiectelor ce vor fi finanțate prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE). La Palatul Victoria a avut loc o nouă întâlnire de lucru cu experți ai Comisiei Europene, în cadrul căreia s-a discutat despre proiectele majore de apărare, infrastructură și cooperare regională. Țara noastră va beneficia de un împrumut de 16,68 miliarde de euro, fiind a doua din Uniunea Europeană ca valoare a fondurilor disponibile prin acest program.

România primește sprijin european pentru proiectele din programul SAFE FOTO: Gov.ro
România primește sprijin european pentru proiectele din programul SAFE FOTO: Gov.ro

Întâlnirea de lucru a fost coordonată de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și a reunit experți ai Comisiei Europene, alături de reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor implicate în pregătirea portofoliului național de proiecte.

România se numără printre cele 19 state membre interesate de mecanismul SAFE, un program al Uniunii Europene în valoare totală de 150 de miliarde de euro, acordate sub formă de împrumuturi până în 2030.

„Sprijinul Comisiei Europene este extrem de important pentru a definitiva lista de proiecte a României, precum și achizițiile comune cu alte state, interoperabilitatea și reducerea timpilor de livrare, prin creșterea capacităților de producție. Ne focusăm atenția asupra dezvoltării industriei românești de apărare și integrării în lanțurile valorice din Europa”, a declarat Mihai Jurca, potrivit unui comunicat.

Oficialul a subliniat și importanța investițiilor în infrastructură și apărare civilă: „Interesul nostru este legat de realizarea sectoarelor de autostradă Pașcani-Ungheni - Pașcani-Siret, precum și de creșterea capabilităților militare și civile de apărare”.

Vizite la Uzina Mecanică București și la baza aeriană MAI

După consultările de la Palatul Victoria, delegația europeană și reprezentanții Guvernului României au efectuat două vizite de lucru.

Primul obiectiv a fost Uzina Mecanică București, unde se produc transportoarele blindate Piranha – una dintre bazele pe care România își propune să dezvolte proiecte prin programul SAFE.

Al doilea a fost baza aeriană a Ministerului Afacerilor Interne, care reunește componente cu utilizare civilă și militară esențiale pentru structurile de ordine publică.

Obiective strategice: industrie, drone și cooperare regională

Prin Programul SAFE, România își propune dotarea structurilor de apărare și securitate națională cu echipamente moderne și integrarea industriei de apărare în lanțurile valorice europene.

Un alt obiectiv prioritar este localizarea producției în România, astfel încât companiile autohtone să devină parte a lanțurilor de aprovizionare din industria europeană de apărare.

De asemenea, România dorește dezvoltarea de capabilități în domeniul dronelor aeriene și maritime, în parteneriat cu Ucraina. „Cooperarea cu Ucraina, a cărei expertiză în acest domeniu este extrem de valoroasă, și cu tot Flancul Estic, din Finlanda până în Bulgaria, este obligatorie pentru a crea un sistem de detecție și un zid de apărare împotriva dronelor, a mai precizat Mihai Jurca.

Reprezentanții Comisiei Europene și-au exprimat sprijinul pentru inițiativa României de a coordona capabilitățile de detecție și interceptare a dronelor la nivelul țărilor de pe Flancul Estic, astfel încât acestea să funcționeze ca un mecanism unitar și să constituie prima linie de protecție pentru restul Europei.

Participanți la reuniune

La întâlnirea de la Palatul Victoria au fost prezenți, din partea Comisiei Europene, Herald Ruijters, Director General Adjunct în DG DEFIS și coordonator SAFE, Fabio Liberti, Director Adjunct al Direcției de implementare SAFE, Marta Sadel și Alina Elena Manea, experți în cadrul aceleiași direcții.

Din partea României au participat Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Radu Miruță, ministrul Economiei, precum și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor, Ministerului Justiției și ai structurilor naționale de securitate.

