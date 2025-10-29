Video Ministrul Apărării Naționale anunță ce va face România după retragerea soldaților americani: „Armata Română este principala forță de apărare”

Într-o conferință de presă, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a declarată că reevaluarea face parte dintr-o strategie anunțată anterior de Statele Unite. „Propunerea se află în prezent în Congresul american”, a mai afirmat acesta.

România si Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Statele Unite au subliniat că întrucât europenii și-au consolidat pozițiile pe flancul estic și în restul Europei și au convenit să își îmbunătățească propriile capacități de apărare Washingtonul își va orienta tot mai mult atenția către zona Indo-Pacificului.

„Este important de precizat că nu este vorba despre retragerea forțelor americane, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi care avea elemente dislocate în mai multe state NATO.

Aproximativ 1.000 de soldați americani vor rămâne în România, pentru a contribui la descurajarea eventualelor amenințări. Capacitățile strategice ale României rămân neschimbate: sistemul de apărare antirachetă își menține integralitatea, iar baza de la Mihail Kogălniceanu continuă să fie dezvoltată, urmând să găzduiască în continuare un grup de luptă aerian.

Cooperarea dintre România și Statele Unite este în continuă dezvoltare. SUA rămân principalul furnizor de tehnică militară pentru România. Recent, partenerii americani au livrat un sistem avansat de protecție aeriană, care va spori capacitatea de apărare împotriva vehiculelor aeriene fără pilot și va fi integrat în curând”, a spus Ionuț Moșteanu.

El a menționat că Armata Română este principala forță de apărare a României și trebuie să continue investițiile în echipamente moderne. ”Fiecare stat își ajustează prioritățile strategice, ceea ce este firesc”, a mai spus ministrul Apărării.

România rămâne o țară sigură. Prezența aliaților este considerabilă pe teritoriul nostru. Ceilalți parteneri – Franța, Belgia, Luxemburg, Spania, Portugalia, Polonia și Macedonia de Nord – rămân alături de noi. Avem exerciții comune și o cooperare solidă în cadrul NATO.

”Efectivele americane de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la baza Mihail Kogălniceanu. Brigada rotațională nu va mai sta aici; a plecat în urmă cu aproximativ o lună la exerciții. Era vorba despre aproximativ 1.200–1.500 de militari. Cei 1.000 de militari vor rămâne dislocați la Câmpia Turzii, la Deveselu și la Mihail Kogălniceanu”, a mai menționat ministrul Moșteanu.

Întrebat dacă nu i pare un regres din punct de vedere militar, mai ales în contextul amenințării ruse, ministrul Apărării a răspuns: ”Aș fi vrut să nu fie așa. Cămașa e mai aproape de corp decât haina. Statul român, ca orice alt stat, își controlează propriile cheltuieli și structuri de apărare. Cu focus și efort susținut, vom continua să creștem capabilitățile Armatei Române, inclusiv în zona Mării Negre”.

Moșeanu a mai precizat că România nu este slăbită prin această plecare a militarilor americani,

”Nu e slăbită. Avem contracte de înzestrare și echipamente noi care vin în Armata Română. Lunile viitoare va crește dotarea Armatei. Au plecat 1.000 și ceva, rămân alți 1.000, plus alți 2.500 de soldați din alte țări aliate. E suficient pentru ce avem nevoie. Așteptarea de a avea armate întregi pe teritoriul României să ne apere e nerealistă”.

Ionuț Moșteanu a mai precizat Articolul 5 al NATO protejează România.

”Alianțele sunt bune. Este cea mai mare forță militară din lume, iar Articolul 5 ne protejează. Strategia unei țări nu se schimbă. Avem multe zeci de mii de militari în armată, nu doar 1.000. Avem proiectul de armată voluntară. Armata României este una de profesioniști. Vom reîntoarce rezerviști acolo unde este nevoie. Nu discutăm despre armata obligatorie. Rămânem în această mare familie NATO. Nu e un mare dezastru, cum încearcă unii să o portretizeze, e o decizie a aliaților noștri”.