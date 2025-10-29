search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Ministrul Apărării Naționale anunță ce va face România după retragerea soldaților americani: „Armata Română este principala forță de apărare”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Într-o conferință de presă, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a declarată că reevaluarea face parte dintr-o strategie anunțată anterior de Statele Unite. „Propunerea se află în prezent în Congresul american”, a mai afirmat acesta.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale

România si Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că  Statele Unite au subliniat că întrucât europenii și-au consolidat pozițiile pe flancul estic și în restul Europei și au convenit să își îmbunătățească propriile capacități de apărare Washingtonul își va orienta tot mai mult atenția către zona Indo-Pacificului.

„Este important de precizat că nu este vorba despre retragerea forțelor americane, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi care avea elemente dislocate în mai multe state NATO.

Aproximativ 1.000 de soldați americani vor rămâne în România, pentru a contribui la descurajarea eventualelor amenințări. Capacitățile strategice ale României rămân neschimbate: sistemul de apărare antirachetă își menține integralitatea, iar baza de la Mihail Kogălniceanu continuă să fie dezvoltată, urmând să găzduiască în continuare un grup de luptă aerian.

Cooperarea dintre România și Statele Unite este în continuă dezvoltare. SUA rămân principalul furnizor de tehnică militară pentru România. Recent, partenerii americani au livrat un sistem avansat de protecție aeriană, care va spori capacitatea de apărare împotriva vehiculelor aeriene fără pilot și va fi integrat în curând”, a spus Ionuț Moșteanu.

El a menționat că Armata Română este principala forță de apărare a României și trebuie să continue investițiile în echipamente moderne. ”Fiecare stat își ajustează prioritățile strategice, ceea ce este firesc”, a mai spus ministrul Apărării.

România rămâne o țară sigură. Prezența aliaților este considerabilă pe teritoriul nostru. Ceilalți parteneri – Franța, Belgia, Luxemburg, Spania, Portugalia, Polonia și Macedonia de Nord – rămân alături de noi. Avem exerciții comune și o cooperare solidă în cadrul NATO.

”Efectivele americane de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la baza Mihail Kogălniceanu. Brigada rotațională nu va mai sta aici; a plecat în urmă cu aproximativ o lună la exerciții. Era vorba despre aproximativ 1.200–1.500 de militari. Cei 1.000 de militari vor rămâne dislocați la Câmpia Turzii, la Deveselu și la Mihail Kogălniceanu”, a mai menționat ministrul Moșteanu.

Întrebat dacă nu i pare un regres din punct de vedere militar, mai ales în contextul amenințării ruse, ministrul Apărării a răspuns: ”Aș fi vrut să nu fie așa. Cămașa e mai aproape de corp decât haina. Statul român, ca orice alt stat, își controlează propriile cheltuieli și structuri de apărare. Cu focus și efort susținut, vom continua să creștem capabilitățile Armatei Române, inclusiv în zona Mării Negre”.

Moșeanu a mai precizat că România nu este slăbită prin această plecare a militarilor americani,

”Nu e slăbită. Avem contracte de înzestrare și echipamente noi care vin în Armata Română. Lunile viitoare va crește dotarea Armatei. Au plecat 1.000 și ceva, rămân alți 1.000, plus alți 2.500 de soldați din alte țări aliate. E suficient pentru ce avem nevoie. Așteptarea de a avea armate întregi pe teritoriul României să ne apere e nerealistă”.

Ionuț Moșteanu a mai precizat Articolul 5 al NATO protejează România.

”Alianțele sunt bune. Este cea mai mare forță militară din lume, iar Articolul 5 ne protejează. Strategia unei țări nu se schimbă. Avem multe zeci de mii de militari în armată, nu doar 1.000. Avem proiectul de armată voluntară. Armata României este una de profesioniști. Vom reîntoarce rezerviști acolo unde este nevoie. Nu discutăm despre armata obligatorie. Rămânem în această mare familie NATO. Nu e un mare dezastru, cum încearcă unii să o portretizeze, e o decizie a aliaților noștri”.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
digi24.ro
image
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. București nu scapă!
gandul.ro
image
Coreea de Nord anunță testarea unor rachete de croazieră
mediafax.ro
image
FCSB, amendată de UEFA! Campioana României se află în topul sancțiunilor disciplinare
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
Suma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberant
observatornews.ro
image
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
cancan.ro
image
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
prosport.ro
image
Câți bani pierzi dacă ieși mai devreme la pensie. Calcul pe vârste și stagii
playtech.ro
image
Cum a ajuns, de fapt, David Popovici să semneze cu Dinamo! Suma care l-a făcut pe campionul olimpic să renunțe la Steaua! Dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce riscă fotbalistul lui Inter care a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile. Imagini de la locul tragediei
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Colegii doctoriței care și-a pierdut viața în camera de gardă fac mărturii sfâșietoare: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
„A fost otrăvită” Șoc după moartea Ștefaniei Szabo!
wowbiz.ro
image
Cu ce AVERE rămăsese Ștefania Szabo, după divorț. Era destul de bogată. Fostul soț s-a recăsătorit și e la al treilea mariaj
romaniatv.net
image
Reguli noi pentru motociclişti: pot circula pe benzile de autobuz şi se pot strecura printre maşini
mediaflux.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Jennifer Lawrence foto Profimedia jpg
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Latura întunecată a Prințesei Diana, demascată de fostul ei secretar de presă. Nu era îngerul pe care-l și-l imaginau toți

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!