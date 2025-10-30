Guvernul are pe masă un proiect privind „producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război”. România beneficiază de o finanțare de 16 miliarde de euro prin programul SAFE

Executivul s-a reunit joi dimineață într-o primă ședință în noua formulă, cu vicepremierul Oana Gheorghiu. Între proiectele de pe agenda ședinței sunt înființarea Universității Tomis din Constanța și un proiect de OUG care privește măsuri pentru realizarea de investiții în domeniul securității naționale.

Agenda Executivului de joi, 30 octombrie, cuprinde inclusiv un proiect de OUG în primă lectură privind unele măsuri pentru realizarea de investiții în domeniul securității naționale prin asigurarea unor condiții optime dezvoltării de proiecte ale operatorilor economici din industria de apărare. Inițiativa privește și programul SAFE, prin care România va beneficia de o finanțare de 16,68 miliarde de euro.

„Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul juridic pentru realizarea investițiilor din domeniul industriei naționale de apărare destinate construirii, modernizării, reconversiei şi extinderii capacităților de producţie şi/sau servicii pentru apărare de interes strategic necesare asigurării protecției intereselor esenţiale de securitate ale României şi care se referă la producția sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război”, arată proiectul.

Inițiativa este motivată de necesitatea identificării și aprobării imediate „a parteneriatelor strategice adecvate pentru a putea implementa programele de modernizare și dezvoltare, astfel încât instituțiile-cheie ale României să fie echipate corespunzător. Această abordare va asigura că țara își poate menține capacitățile operaționale la nivelul cerințelor impuse de parteneriatele internaționale și de amenințările din mediul geopolitic actual”.

În vederea implementării proiectelor de investiții, investitorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) au experiență similară în domeniul investiției și, în condițiile unei participații majoritare, stabilesc strategia de management a societății și dețin controlul managerial și operațional al societății;

b) deţin know-how-ul, licențe, capacitatea financiară şi tehnică necesară realizării obiectului de activitate al societății;

c) au fost supuși verificării de securitate prevăzută de Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare și au obținut aviz favorabil necesar accesului la informații clasificate;

d) asigură securitatea informațiilor și securitatea accesului la produsul specific pe întreg ciclul de viață al proiectului în condiții de continuitate al aprovizionării pentru industria națională de apărare și pentru FSNA;

e) investitorul se obligă să respecte standardele de calitate și securitate în domeniul produselor/ serviciilor.

Noi modalități pentru plata amenzilor și schimbări de prefecți

Guvernul va aproba, în ședința de joi și un proiect de lege privind înființarea Universității Tomis din Constanța.

„Prin aprobarea legii de înființare, Fundația Gaudeamus - Universitatea Tomis din Constanța nu mai este o fundație non-profit, ci devine o instituție de învățământ superior de sine stătătoare, cu personalitate juridică, care funcționează cu finanțare și patrimoniu privat, cu denumirea Universitatea Tomis din Constanța. Prin prezentul proiect de lege, Universitatea Tomis din Constanța, devine o instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ”, arată în expunerea de motive a proiectului.

Un alt proiect de lege aflat pe agenda ședinței Executivului prevede modificarea și completarea Legii nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

„Potrivit prevederilor proiectului de lege, societățile de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) vor lua măsurile necesare pentru a-și adapta modelele de afaceri, astfel încât să asigure corelarea cu noile cerințe de compensare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/29871, și să își îmbunătățească practicile de gestionare a riscurilor, luând în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activităților lor de piață”, conform expunerii de motive a proiectului.

Guvernul va aproba, printr-o hotărâre, normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale.

În prezentul proiect de act normativ au fost reglementate modalitățile de plată a amenzilor contravenționale respective, precizându-se că acestea pot fi achitate prin: decontare bancară, inclusiv internet banking, home-banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanță puse la dispoziția plătitorilor de instituțiile de credit, precum și prin mandat poștal, prin intermediul contului tranzitoriu, în numerar, la orice unitate teritorială a trezoreriei statului, prin intermediul cardurilor bancare utilizând echipamentele POS instalate la orice unitate teritorială a trezoreriei statului, în numerar, la casieriile organelor fiscale locale ale autorităților administrației publice locale, prin intermediul cardurilor bancare utilizând Sistemul Național Electronic de Plăți (ghiseul.ro), prin intermediul echipamentelor POS instalate la sediile organelor fiscale locale ale autorităților administrației publice locale precum și modalitatea de distribuire a sumelor respective.

Executivul va aproba, prin memorandum, și negocierea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 500 milioane de euro, pentru susținerea proiectului Autostrada A1 Cofinanțare aferentă fondurilor de coeziune ale UE B - și a semnării acestuia prin acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor.

Între altele, pe agendă figurează și un proiect de hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a depus jurământul joi dimineață, fiind prima ședință de guvern la care participă.