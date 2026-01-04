search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
Cele mai nebunești arme din arsenalul de diversiune al armatei lui Putin: de la tancuri arici și soldați gonflabili, la cămile și cai

Publicat:

Forțele ruse au recurs, de-a lungul războiului din Ucraina, la o serie de tactici de înșelare menite să inducă în eroare adversarul și să îi consume resursele, folosind uneori mijloace neobișnuite – de la echipamente militare gonflabile până la animale de povară.

Cîmilă abandonată de forțele ruse în Ucraina/FOTO:X
Cîmilă abandonată de forțele ruse în Ucraina/FOTO:X

Conflictul, care durează de aproape patru ani, a evidențiat utilizarea pe scară largă a armelor false și a simulărilor vizuale, parte a unei doctrine militare ruse mai vechi cunoscute sub numele de maskirovka. Aceasta include tehnici fizice, tehnice și informaționale menite să creeze confuzie și să mascheze intențiile reale pe câmpul de luptă.

Printre cele mai frecvente metode se numără folosirea de tancuri și vehicule militare gonflabile, concepute pentru a arăta convingător în imaginile radar și satelit. Acestea pot fi desfășurate rapid și la costuri reduse, obligând forțele ucrainene să consume muniție scumpă – inclusiv rachete antiaeriene – asupra unor ținte care nu sunt reale.

Alte tactici includ avioane pictate pe piste, pentru a simula prezența unor baze aeriene active, sau utilizarea de manechine pentru a crea impresia unor unități militare numeroase. Scopul este acela de a forța adversarul să supraestimeze capacitățile Rusiei și să își redistribuie resursele în mod ineficient.

Adaptarea tacticilor la realitățile de pe teren

Analistul militar Philip Ingram spune că astfel de strategii nu sunt noi și au fost folosite pe scară largă în conflictele din secolul XX. El subliniază că inducerea în eroare a inamicului poate duce la epuizarea muniției și la expunerea pozițiilor acestuia.

„Chiar și Aliații au creat o armată falsă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru a convinge Germania că debarcarea urma să aibă loc în Pas-de-Calais, nu în Normandia”, a explicat Ingram.

Un alt exemplu recent îl reprezintă așa-numitele „tancuri-țestoasă” – vehicule blindate acoperite cu structuri metalice suplimentare, menite să le protejeze de atacurile cu drone. Imaginile apărute arată tancuri rusești aproape complet acoperite de astfel de „cuști”, care lasă însă câmpul vizual al echipajului serios limitat.

În paralel, au existat relatări despre folosirea animalelor de povară, inclusiv a unei cămile bactriene, observată în estul Ucrainei transportând echipamente pentru trupele ruse. Animalul a fost ulterior recuperat de forțele ucrainene.

Potrivit lui Ingram, utilizarea cailor, măgarilor sau cămilelor poate fi o soluție practică în anumite condiții. „Există zone unde vehiculele nu pot ajunge, mai ales din cauza noroiului, care este extrem de dificil pentru tancuri și transportoare”, spune el.

Frontul extins și terenul dificil limitează capacitatea soldaților de a transporta echipamente grele pe distanțe lungi, ceea ce explică recurgerea la mijloace alternative de transport.

Deși unele dintre aceste metode pot părea improvizate sau neobișnuite, analiștii militari subliniază că ele reflectă adaptarea tacticilor la realitățile de pe teren, într-un conflict în care înșelarea adversarului rămâne un element esențial al strategiei militare.

