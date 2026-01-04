Medvedev amenință cu răpirea liderilor occidentali. Cancelarul german Friedrich Merz, pe lista țintelor Kremlinului: „Nu ar fi o pierdere”

Într-o nouă ieșire controversată, Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a sugerat că lideri occidentali ar putea fi ținte ale unor operațiuni de răpire, menționând explicit numele cancelarului german Friedrich Merz.

Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, a stârnit reacții puternice după ce a sugerat public posibilitatea unor operațiuni de răpire îndreptate împotriva liderilor occidentali.

Într-o declarație citată de agenția rusă TASS și preluată de dpa, Medvedev l-a menționat pe cancelarul german Friedrich Merz, folosind un limbaj extrem de dur.

„Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură în acest carnaval de evenimente”, a afirmat Medvedev, susținând că un asemenea scenariu nu ar fi „nerealist”, potrivit Agerpres.

El a adăugat că ar exista „motive pentru urmărirea lui penală chiar în Germania”, sugerând că o astfel de acțiune „nu ar fi o pierdere, mai ales când cetățenii suferă inutil”.

Declarațiile vin în contextul în care Medvedev, președinte al Rusiei în perioada 2008–2012, s-a remarcat în ultimii ani ca unul dintre cei mai vocali promotori ai liniei dure a Kremlinului, atacând frecvent Ucraina și statele occidentale prin mesaje agresive și ironice.

În aceeași intervenție, Medvedev a criticat poziția administrației Trump privind legitimitatea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, care a fost arestat sâmbătă în urma unei operațiuni militare a SUA și transportat la New York.

Potrivit lui Medvedev, afirmațiile potrivit cărora Maduro nu ar fi un lider legitim „nu rezistă unei analize”.

Fostul lider de la Kremlin l-a vizat și pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susținând că mandatul acestuia ar fi expirat. Moscova a reiterat de mai multe ori această poziție, argumentând că lipsa unor alegeri noi ar face ca Zelenski să fie un lider ilegitim.

Autoritățile de la Kiev resping însă acuzațiile, subliniind că, potrivit Constituției Ucrainei, mandatul prezidențial poate fi prelungit pe durata stării de război.