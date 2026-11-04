Un pod pietonal suspendat la 204 metri deasupra unei văi a fost inaugurat în nordul Italiei, în regiunea Lombardia. Cu o lungime de 450 de metri, construcția leagă două localități din provincia Lecco și este considerată cea mai înaltă pasarelă pietonală suspendată din Europa. Turiștii pot traversa structura contra cost, iar biletele se cumpără direct de la fața locului.

Podul Minerilor (Ponte dei Minatori) a fost inaugurat pe 24 octombrie 2026, în zona montană Valvarrone, în apropierea lacului Como. Pasarela traversează defileul râului Varrone și face legătura între localitatea Tremenico și vechiul sat minier Lentrèe, potrivit turistipercaso.

Podul suspendat la 204 metri deasupra văii

Pasarela are 450 de metri lungime și aproximativ 1,20 metri lățime. Podeaua este realizată din grilaj metalic, ceea ce le permite vizitatorilor să vadă direct valea și râul aflate la mare distanță sub picioarele lor.

1/5 Podul suspendat la 204 metri deasupra văii Varrone Foto: FB/Antonio Pasquini

Structura este susținută de cabluri portante cu diametrul de 84 de milimetri, fiecare cântărind aproximativ 21 de tone. Acestea au o rezistență la tracțiune de peste 700 de tone, iar construcția a fost proiectată să reziste la rafale de vânt de până la 150 de kilometri pe oră.

Potrivit informațiilor prezentate la inaugurare, podul poate susține simultan aproximativ 1.900 de persoane, în condițiile respectării sarcinii de proiectare.

Traversarea nu necesită echipament special sau hamuri de siguranță, însă înălțimea și podeaua metalică pot reprezenta o provocare pentru persoanele care suferă de vertij.

O construcție dedicată memoriei minerilor

Potrovit publicației citate, dincolo de dimensiunile sale impresionante, podul are și o semnificație istorică. Numele său este un omagiu adus generațiilor de muncitori care au lucrat în minele din această parte a Lombardiei.

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Timp de decenii, economia regiunii Valvarrone s-a bazat pe agricultură, creșterea animalelor și exploatarea resurselor minerale. Pe muntele Muggio se extrăgea feldspat, o materie primă folosită în industria ceramicii și a sticlei.

Satul Lentrèe era unul dintre centrele legate de activitatea minieră. Închiderea exploatărilor, în 2005, a contribuit la declinul economic și la depopularea zonei. Tremenico, care avea în trecut aproximativ 500 de locuitori, a ajuns să mai aibă doar câteva zeci de rezidenți.

Proiectul podului a fost inițiat de geologul Cristian Adamoli, împreună cu soția sa, Claudia Anselmini, prin intermediul societății Ponte dei Minatori. Investiția privată a presupus peste 500 de zile de lucrări, într-o zonă montană cu acces dificil, unde transportul materialelor a necesitat inclusiv intervenția elicopterelor.

Inițiatorii proiectului își propun să transforme pasarela într-un punct de plecare pentru descoperirea patrimoniului minier și a satelor din Valvarrone. Planurile de revitalizare a zonei includ și recuperarea vechilor trasee și a fostelor exploatări miniere.

Cât costă traversarea podului și care este programul de vizitare

Biletul de acces pentru adulți costă 15 euro, iar tariful redus pentru copiii cu vârste între 6 și 14 ani este de 12 euro. Copiii cu vârsta de până la cinci ani beneficiază de intrare gratuită.

Sunt disponibile și tarife speciale pentru familii: 35 de euro pentru doi adulți și un copil cu vârsta între 6 și 14 ani, respectiv 40 de euro pentru doi adulți și doi copii din aceeași categorie de vârstă.

Biletele pot fi cumpărate direct de la casa de bilete, fără să fie necesară o rezervare în avans. Acestea sunt valabile în ziua achiziției și permit traversarea în ambele sensuri.

Programul de iarnă afișat pe site-ul oficial este între orele 9:30 și 17:00. Orarul poate suferi modificări în funcție de durata zilei și de condițiile meteorologice.

Podul se află în localitatea Tremenico, în provincia Lecco, și poate fi accesat din Dervio, de pe malul estic al lacului Como. Există locuri de parcare în apropierea pasarelei și în zona bisericii Sant'Agata.

Vizitatorii trebuie să poarte încălțăminte închisă, cu talpă antiderapantă. Accesul este descurajat în cazul persoanelor care suferă de vertij, atacuri de panică sau probleme de echilibru.

De asemenea, în cazul furtunilor și al vântului puternic, traversarea poate fi suspendată din motive de siguranță.

Informațiile privind accesul, tarifele și programul sunt publicate pe site-ul oficial al obiectivului, www.pontedeiminatori.it.