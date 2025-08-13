Ploaie de drone Shahed şi rachete balistice asupra Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 34 de ţinte

Ucraina a fost din nou ţinta unui atac aerian masiv în noaptea de marţi spre miercuri, 12-13 august, când forţele ruse au lansat 49 de drone de atac Shahed, drone de diversiune şi două rachete balistice. Atacul, desfăşurat pe mai multe direcţii, a vizat regiunile Donetsk, Sumî, Cernihiv şi Poltava.

Potrivit Forţelor Aeriene ucrainene, asaltul a început în jurul orei 21:00, ora locală, marţi seara. Dronele de atac şi cele de diversiune au fost lansate din zonele Kursk, Primorsko-Ahtarsk şi Şatalovo, în timp ce cele două rachete balistice Iskander-M sau KN-23 au provenit tot din regiunea Kursk.

Ţintele lovite cu precădere de drone au fost situate în estul şi nordul ţării – în regiunile Donetsk, Sumî şi Cernihiv. În acelaşi timp, cele două rachete au lovit regiunea Poltava.

Răspunsul forţelor de apărare aeriană a fost coordonat şi ferm. Unităţi de aviaţie, sisteme antiaeriene, mijloace de război electronic şi grupuri mobile de intervenţie au fost mobilizate pentru a contracara ameninţarea.

Până la ora 8:00 dimineaţa, autorităţile anunţau neutralizarea a 34 de obiective aeriene – 32 de drone Shahed şi de diversiune, precum şi cele două rachete balistice.

Cu toate acestea, 17 drone au reuşit să treacă de sistemele de apărare, provocând lovituri în cel puţin 15 locaţii diferite.

În oraşul Kremenciuk, din regiunea Poltava, s-au auzit două explozii puternice în timpul alertei aeriene, potrivit canalului local Poltava News. Sirena. Pe reţelele sociale au apărut imagini cu presupuse resturi de drone, însă autorităţile locale nu au emis, până la această oră, o informare oficială cu privire la eventuale pagube materiale sau victime.