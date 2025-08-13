Ucraina nu va ceda teritorii care ar putea fi folosite ca rampă de lansare pentru un nou război, spune Zelenski

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu poate accepta o propunere a Rusiei de a ceda mai mult din teritoriul său în schimbul unei încetări a focului, deoarece Moscova ar folosi ceea ce ar obține ca rampă de lansare pentru un viitor război.

Președintele ucrainean a spus că nu crede că Donald Trump sprijină cererile Rusiei și și-a exprimat speranța că liderul american va acționa ca un mediator onest la întâlnirea cu Vladimir Putin, programată vineri, în Alaska, relatează The Guardian.

El a adăugat că nu există semne că Rusia s-ar pregăti să implementeze o încetare a focului, în contextul în care au apărut informații că mici grupuri de sabotaj au străpuns apărarea ucraineană în estul Donbasului, înaintând aproximativ zece kilometri în trei zile. Zelenski a avertizat și că Rusia pregătește noi ofensive în trei sectoare ale frontului.

Vorbind cu jurnaliștii înaintea summitului Trump-Putin și cu o zi înainte de o întâlnire virtuală cu lideri din SUA și Europa, Zelenski a spus că este convins că Putin vrea să domine Ucraina pentru că „nu își dorește o Ucraină suverană”.

Astfel, Zelenski consideră periculos ca SUA să forțeze Ucraina să accepte, după summitul din Alaska, preluarea de către Rusia a părților din Donbas pe care Kievul încă le controlează. Regiunea vizată de Rusia reprezintă „aproximativ 90.000 de kilometri pătrați” din țară, a spus el.

Săptămâna trecută, Rusia a indicat pentru prima dată că ar putea lua în calcul o încetare a focului, în schimbul retragerii Ucrainei din zonele din Donbas pe care le deține. Deși Trump a sugerat ulterior că ar putea exista un „schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, Zelenski a afirmat că, de fapt, Moscova propune doar „să nu avanseze mai departe, fără a se retrage de nicăieri” și că nu se pune problema vreunui schimb.

„Nu vom părăsi Donbasul. Nu putem face asta”, a spus Zelenski. „Pentru ruși, Donbasul este o rampă de lansare pentru o nouă ofensivă viitoare.” El a subliniat că zona cerută de Rusia este prea importantă strategic pentru a fi cedată, fiind o regiune fortificată care protejează orașele centrale ale Ucrainei.

„Nu am auzit nimic – nicio propunere – care să garanteze că un nou război nu va începe mâine și că Putin nu va încerca să ocupe cel puțin Dnipro, Zaporojie și Harkov” după ce Rusia ar obține întregul Donbas, a adăugat liderul ucrainean.

Zelenski a spus că dorește ca Putin să fie de acord cu o încetare a focului pe actualele linii ale frontului și ca ambele părți să își returneze toți prizonierii de război și copiii dispăruți, înainte de a discuta despre teritorii și securitatea viitoare a țării. „Orice chestiune teritorială nu poate fi separată de garanțiile de securitate”, a afirmat el.

Președintele ucrainean a precizat că nu va participa la summitul din Alaska – prima întâlnire față în față dintre Trump și Putin, cu ambii în funcție, din 2018 – dar speră ca acesta să fie urmat de „o întâlnire trilaterală” cu cei doi, deși Putin a refuzat până acum să se întâlnească cu el.

Zelenski și-a exprimat încrederea în imprevizibilul Trump, despre care a spus că poate acționa ca un mediator onest între el și Putin. „Nu cred că propunerea lui Putin este propunerea lui Trump”, a spus el. „Cred că Trump reprezintă Statele Unite ale Americii. El acționează ca un mediator – este la mijloc, nu de partea Rusiei. Să nu fie de partea noastră, dar să fie în mijloc.”

El a afirmat că nu știe exact ce vor discuta Putin și Trump în Alaska, menționând că „probabil există o agendă bilaterală” cu alte subiecte de interes comun, precum comerțul, sancțiunile și afacerile. Totuși, a subliniat că Putin a obținut un câștig diplomatic prin această întâlnire: „Caută, scuzați-mă, fotografii. Are nevoie de o fotografie cu președintele Trump.”

Zelenski a spus că Rusia încearcă cu disperare să arate că este pe cale să câștige războiul și că Kremlinul vrea „să creeze o anumită narațiune, mai ales în presa americană, conform căreia Rusia avansează și Ucraina pierde” prin intensificarea atacurilor de sabotaj în Donbas.

El a recunoscut că „grupuri de ruși au avansat aproximativ zece kilometri în mai multe locuri”, însă a precizat: „Nu au echipamente, ci doar arme în mâini” și a adăugat că unii au fost deja uciși sau capturați.

Totuși, această breșă este inoportună din perspectiva Kievului. În Alaska, este probabil ca Putin să îi spună lui Trump că astfel de succese arată că Rusia câștigă treptat războiul de trei ani din est și că viitorul sprijin american pentru Kiev ar fi irosit.