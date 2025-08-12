search
Marți, 12 August 2025
Cum se vede de pe front summitul Trump-Putin din Alaska: „Nu ne facem iluzii că Rusia se va opri"

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Soldaților din prima linie aflați continuu sub bombardament le este greu să-și imagineze că pacea ar putea fi aproape, relatează Associated Press, într-un reportaj.

Soldați ucraineni front Donețk FOTO EPA EFE jpg

Soldații ce se adăpostesc într-o tranșee în timp ce pământul e zguduit continuu de bombardamente se arată profund sceptici față de negocierile de pace. 

În mijlocul exploziilor bombelor cu planare și ale obuzelor de artilerie, care îi obligă să rămână în subteran cu excepția momentelor când trebuie să tragă dintr-un obuzier M777, perspectiva încheierii conflictului pare îndepărtată.

Astfel pe frontul de est nu există niciun indiciu că războiul se va încheia prea curând. Din perspectiva soldaților din prima line, eforturile diplomatice sunt mult prea rupte de realitatea brutală a câmpului de luptă pentru a da roade. Iar până acum promisiunile SUA de a pune capăt rapid războiului nu s-au concretizat.

În ultimele zile, declarațiile lui Donald Trump privind un „schimb de teritorii”, coroborate cu știri conform cărora trupele ucrainene ar putea abandona regiunea Donețk, după ce a apărat-o atâta vreme, doar au adâncit și mai mult starea de confuzie în rândul forțelor combatante, care nu pot concepe un atare scenariu după atâția ani de luptă.

Prin urmare, le vine greu să creadă că aceste discuții ar putea pune capăt războiului. Cel mult, ar putea exista o scurtă pauză a ostilităților înainte ca Rusia să reia asaltul cu și mai multă forță.

„Cel puțin, rezultatul ar fi oprirea luptelor active — acesta ar fi primul semn al unei înțelegeri”, a apreciat soldatul Dmitro Loviniukov din Brigada 148. „În acest moment, acest lucru nu se întâmplă. Și în timp ce aceste discuții au loc, ei (rușii) nu fac decât să își consolideze pozițiile pe linia frontului.”

Mulți soldați ucraineni s-au înrolat în armată în primele zile ale invaziei la scară largă. Unii credeau că vor servi doar pentru scurt timp. Alții nu se gândeau deloc la viitor - pentru că, în acel moment, acesta nu exista.

La peste trei ani de război, mulți au fost uciși, însă cei care au supraviețuit au continuat să lupte într-un război istovitor.

Mobilizarea fiind fragilă și războiul prelungindu-se mult mai mult decât așteptat, nu există nimeni care să-i înlocuiască, întrucât armata ucraineană se luptă să recruteze oameni noi.

Armata nu poate să-i demobilizeze  fără a risca prăbușirea frontului.

De aceea soldații abia pot să spere măcar la posibilitatea unei pauze a ostilităților. Dar asta nu înseamnă că această posibilitate nu a fost mereu în mintea lor.

De pildă, cu prilejul primelor discuțiilor directe între Rusia și Ucraina la Istanbul, în luna mai, soldații din brigada 148 au primit știrile cu un optimism rezervat, a spus un soldat cu indicativul Bronson, care a lucrat cândva ca artist tatuator.

De atunci speranța a făcut loc umorului negru. În ajunul termenului limită scurtat pe care președintele american Donald Trump i l-ar fi dat președintelui rus Vladimir Putin - termen la care nu sa mai făcut referire pe fondul anunțului privind un summit în Alaska - rușii au dezlănțuit iadul pe front. Soldații au glumit punând bombardamentele intense pe seama faptului că termenul limită „se scurgea”.

Cea mai fierbinte zonă a frontului

La zeci de kilometri de regiunea Zaporijia , la nord de zona Donețk , lupte grele continuă spre Pokrovsk - acum epicentrul luptelor.

Cândva având aproximativ 60.000 de locuitori, orașul se află sub un atac susținut al Rusiei de luni de zile. Rușii au format o pungă de sabotaj în jurul Pokrovskului - totuși, trupele ucrainene încă dețin orașul, iar luptele stradale nu au început încă. Rapoartele despre sabotori ruși care intră în oraș au început să apară aproape zilnic, dar armata susține că aceste grupuri au fost neutralizate.

Soldații ucraineni ai brigăzii spartane efectuează exerciții la intensitate maximă, perfecționându-și abilitățile pentru câmpul de luptă din zona Pokrovsk.

Totul, de la poligonul de antrenament, aflat la doar 45 de kilometri de front la teren, este conceput să reflecte condițiile reale de luptă.

Unul dintre soldații care se antrenează acolo este un bărbat în vârstă de 35 de ani, cu indicativul Komrad, care s-a înrolat recent în armată. Și el spune că nu-și face nicio iluzie că războiul se va termina prea curând.

„Motivația mea este că pur și simplu nu există cale de întoarcere”, a spus el. „Dacă ești în armată, trebuie să lupți. Dacă suntem aici, trebuie să ne acoperim camarazii.”

Pentru Serhii Filimonov, comandantul batalionului „Lupii Da Vinci” din cadrul brigăzii 59, sfârșitul războiului nu se întrevede nicăieri, iar ultimele știri nu sunt de ajutor pentru a relaxa lupta continuă pentru găsirea unor resurse suficiente pentru echiparea unității care luptă în jurul Pokrovskului.

„Ne pregătim pentru un război lung. Nu ne facem iluzii că Rusia se va opri”, a spus el, vorbind de la postul său de comandă. „Poate că va exista un armistițiu, dar nu va exista pace.”

Filimonov nu pune bază în discuțiile recente despre schimbul de teritorii sau semnarea de acorduri despre care spune că sunt, în cel mai bun caz, soluții temporare.

„Rusia nu își va abandona obiectivul de a cuceri întreaga Ucraină ”, a spus el. „Vor ataca din nou. Marea întrebare este ce garanții de securitate vom primi - și cum vom pune pauză.”

Un soldat cu indicativul Mirche din brigada 68 a declarat că ori de câte ori are loc o nouă rundă de discuții, ostilitățile se intensifică în jurul Pokrovskului - prioritatea cheie a Rusiei în timpul ofensivei din această vară.

Ori de câte ori încep negocierile de pace, „lucrurile de pe front devin îngrozitoare”, a spus el.

