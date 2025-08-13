Oficial din Ministerul ucrainean al Apărării, acuzat că a primit mită de peste 1,3 milioane de dolari

Un oficial de rang înalt din Ministerul Apărării al Ucrainei este suspectat că a primit mită în valoare de 1,3 milioane de dolari de la un dezvoltator imobiliar.

Un înalt funcționar din Ministerul Apărării din Ucraina este acuzat că a acceptat o mită de peste 1,3 milioane de dolari pentru a favoriza un dezvoltator imobiliar într-o licitație pentru construirea de locuințe destinate militarilor.

Potrivit Biroului Național Anticorupție (NABU) și Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO), șeful interimar al unuia dintre departamentele teritoriale centrale ale Ministerului Apărării ar fi orchestrat o înțelegere pentru ca un dezvoltator să câștige o licitație importantă în Kiev. Proiectul viza ridicarea de locuințe pentru personalul militar.

Potrivit acuzațiilor, funcționarul ar fi recrutat un ofertant care să pună în aplicare planul și ar fi convenit ca mita să fie achitată în trei etape: O plată inițială de 100.000 de dolari după lansarea licitației, o a doua plată de 400.000 de dolari la semnarea contractului de construcție și o plată finală de 800.000 de dolari după finalizarea primei etape de construcție, au precizat oficialii anticorupție.

Suma, redusă la un milion de dolari

După demararea procesului de licitație, dezvoltatorul ar fi redus suma totală a mitei la 1 milion de dolari și ar fi efectuat deja prima plată, susțin anchetatorii.

Autoritățile nu au făcut public numele acuzatului, însă publicația Ukrainska Pravda, citând surse din forțele de ordine, susține că ar fi vorba despre Vitalîi Haiduk, șeful interimar al Direcției principale pentru proprietate și resurse.

Proiectul vizat

Conform Ukrainska Pravda, schema viza construirea unui bloc cu 16 etaje pe un teren situat în districtul Sviatoshinskîi din Kiev. Nu se cunosc detalii despre soarta dezvoltatorului implicat în oferirea mitei.

Acuzatul a fost pus sub învinuire pentru „primirea unui beneficiu ilegal” în conformitate cu Codul penal al Ucrainei.