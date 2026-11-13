Nicușor Dan, discuție cu premierul Ungariei despre relațiile bilaterale: „Am convenit asupra nevoii unui nou început”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a avut o discuție amplă cu premierul Ungariei, Péter Magyar, despre evoluția relațiilor dintre cele două state și perspectivele cooperării bilaterale. Șeful statului a transmis că cei doi au convenit asupra nevoii unui nou început, bazat pe angajamentele asumate prin tratatele bilaterale din 1996 și 2002.

Președintele român Nicușor Dan și premierul ungar Peter Magyar. Foto: X/@NicusorDanRO

„Am avut o conversație lungă și consistentă cu prim-ministrul Péter Magyar. Am analizat evoluția pozitivă în mare parte a relațiilor româno-ungare din ultimii ani și am convenit asupra nevoii unui nou început, ghidat de angajamentele bilaterale consacrate în tratatele din 1996 și 2002”, a scris Nicușor Dan într-o postare pe rețelele sociale.

Președintele a spus că cetățenii celor două țări așteaptă o cooperare mai strânsă în domenii precum securitatea, economia și comerțul. Potrivit acestuia, colaborarea trebuie să se bazeze pe echilibru și avantaje reciproce.

„Cetățenii noștri se așteaptă în mod justificat la mai multă cooperare în domeniul securității, al economiei și al comerțului, pe baza unei logici a echilibrului și a avantajului reciproc”, a transmis șeful statului.