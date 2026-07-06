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Peter Magyar participă la primul său summit NATO, la Ankara. Premierul Ungariei va rămâne în vacanță în Antalya alături de fiii săi

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Premierul Ungariei, Peter Magyar, a ajuns luni, 6 iulie, în Turcia, unde participă la summitul NATO organizat la Ankara. După încheierea reuniunii, acesta va rămâne în Turcia alături de cei doi fii ai săi, urmând să petreacă patru zile de vacanță în Antalya.

Peter Magyar/FOTO: AFP
Peter Magyar/FOTO: AFP

Potrivit 444.hu, Magyar este însoțit în deplasare de ministrul de Externe, Anita Orbán, și ministrul Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi. Pe durata absenței sale, atribuțiile premierului vor fi preluate de Bálint Ruff, ministrul care conduce Cancelaria Prim-ministrului.

Premierul a spus că fostul guvern condus de Viktor Orbán începuse deja pregătirile pentru participarea la summitul NATO și rezervase hoteluri de lux, însă noul Executiv a anulat aceste rezervări și a ales variante de cazare mai economice.

De asemenea, delegația a refuzat să folosească un avion al Forțelor Armate Ungare, optând pentru un zbor Wizz Air până la Istanbul, urmând ca deplasarea către Ankara să fie făcută cu mașina.

Peter Magyar a anunțat și că în Turcia vor merge, alături de miniștrii săi, și cei doi fii mai mici ai săi. Premierul a precizat că va suporta personal toate cheltuielile legate de călătoria și șederea acestora. 

Peter Magyar nu se va întoarce miercuri seară în Ungaria, ci va merge împreună cu cei doi copii în Antalya, unde vor petrece patru zile de vacanță, explicând că, cel mai probabil, nu vor mai avea o astfel de ocazie în restul verii. Revenirea în Ungaria este programată pentru duminică seara.

Anterior, în primul său interviu acordat postului RTL în calitate de prim-ministru, Peter Magyar anunțase că, din cauza programului intens privind deblocarea fondurilor europene și a volumului mare de muncă aferent, nimeni din ministere nu va intra în concediu în această vară.

Summitul de la Ankara are o importanță politică suplimentară după ce Casa Albă a confirmat că președintele SUA, Donald Trump, va avea o întrevedere bilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja reuniunii.

În ultimii ani, Trump a acuzat frecvent statele membre NATO că nu investesc suficient în apărare. La summitul precedent, aliații au convenit să își majoreze cheltuielile militare, apropiindu-le de nivelul solicitat de Washington, raportat la produsul intern brut.

În prezent, însă, discuția nu mai privește doar nivelul investițiilor, ci și transformarea acestor fonduri în capacități militare, pe fondul preocupărilor europene privind amenințarea reprezentată de Rusia.

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