Rutte încearcă să mențină unitatea NATO înaintea summitului, în timp ce Trump cere „loialitate” din partea aliaților

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se pregătește pentru un summit dificil al Alianței, în contextul în care președintele american Donald Trump pune un accent tot mai mare pe ceea ce numește „loialitatea” aliaților, pe lângă angajamentele privind creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Summitul NATO, care va avea loc în Turcia, capătă o importanță politică suplimentară după ce Casa Albă a confirmat că Donald Trump va avea o întrevedere bilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja reuniunii.

De la preluarea mandatului de secretar general al NATO, în urmă cu aproape doi ani, una dintre principalele mize pentru Mark Rutte a fost menținerea sprijinului Statelor Unite pentru Alianță, pe fondul criticilor repetate formulate de Donald Trump la adresa partenerilor europeni.

De la cheltuielile de apărare la cererea de „loialitate”

În ultimii ani, Trump a acuzat frecvent statele membre NATO că nu investesc suficient în apărare. La summitul precedent, aliații au convenit să își majoreze cheltuielile militare, apropiindu-le de nivelul solicitat de Washington, raportat la produsul intern brut.

În prezent, însă, discuția nu mai privește doar nivelul investițiilor, ci și transformarea acestor fonduri în capacități militare, pe fondul preocupărilor europene privind amenințarea reprezentată de Rusia.

Luna trecută, în timpul unei vizite la Casa Albă, Rutte a încercat să demonstreze că aliații europeni și Canada și-au majorat semnificativ contribuțiile. El a prezentat un grafic intitulat „Trilionul lui Trump”, potrivit căruia partenerii SUA au investit aproximativ 1.200 de miliarde de dolari în apărare începând din 2017.

Trump a declarat însă că este în continuare nemulțumit, invocând faptul că mai multe state aliate nu au sprijinit operațiunile militare desfășurate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

„Nu avem nevoie de banii lor. Nu avem nevoie de nimic. Vreau doar loialitate”, a spus președintele american.

Trump a sugerat, de asemenea, că ar fi putut să nu participe la summit dacă reuniunea nu ar fi fost găzduită de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

Un echilibru dificil pentru conducerea NATO

Funcția de secretar general al NATO presupune construirea consensului între cele 32 de state membre, într-o organizație care ia deciziile prin unanimitate. În ultimii ani însă, atât Mark Rutte, cât și predecesorul său, Jens Stoltenberg, au fost nevoiți să gestioneze în mod constant relația cu administrația Trump.

În timpul celor două mandate prezidențiale, Trump a pus în repetate rânduri sub semnul întrebării angajamentul Statelor Unite față de Alianță. El a amenințat cu retragerea SUA din NATO, a discutat despre reducerea prezenței militare americane în Europa și a afirmat că statele care nu alocă suficiente resurse pentru apărare nu se pot baza automat pe protecția prevăzută de Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.

Trump se întâlnește cu Zelenski la summitul NATO din Turcia pentru a discuta planul de încetare a războiului

Rutte a adoptat un ton conciliant în relația cu liderul american, insistând asupra beneficiilor economice pe care industria de apărare a SUA le obține în urma comenzilor plasate de aliații europeni.

În timpul vizitei la Washington, secretarul general al NATO a prezentat date potrivit cărora statele europene au contracte în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari pentru achiziția de echipamente militare americane, argumentând că aceste investiții susțin zeci de mii de locuri de muncă în Statele Unite.

Totodată, Rutte a răspuns cu prudență criticilor formulate de Trump privind lipsa sprijinului NATO în conflictul cu Iranul, subliniind că mii de aeronave americane au operat din baze europene înaintea încetării focului.

Europa, presată să își consolideze apărarea

În paralel, aliații europeni se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a-și asuma o responsabilitate sporită în domeniul apărării, într-un context în care Rusia continuă să fie percepută drept principala amenințare la adresa securității continentului.

Recent, Pentagonul a anunțat reducerea resurselor militare pe care Statele Unite le-ar putea pune la dispoziția NATO în eventualitatea unui atac asupra unui stat membru, iar declarațiile contradictorii ale lui Trump privind viitorul prezenței militare americane în Europa au alimentat incertitudinile în rândul aliaților.

În același timp, mai multe rapoarte occidentale arată că Rusia își intensifică activitățile de supraveghere în apropierea unor obiective militare europene, inclusiv prin utilizarea dronelor.

Summit cu miză politică

Fiecare summit NATO urmărește să reafirme angajamentul statelor membre față de principiul apărării colective consacrat de Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, potrivit căruia un atac împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor.

La reuniunea precedentă, desfășurată în Țările de Jos, Mark Rutte a obținut un nou angajament privind creșterea cheltuielilor pentru apărare, iar Donald Trump a apreciat atunci cooperarea dintre aliați.

Summitul din acest an va fi găzduit de Turcia, iar relația apropiată dintre Recep Tayyip Erdoğan și Donald Trump este văzută de unii observatori drept un posibil factor de stabilitate în cadrul reuniunii.

Potrivit oficialilor americani, summitul va reprezenta și un test al progreselor înregistrate de statele membre în atingerea obiectivului privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare. Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat anterior că statele care avansează mai rapid în această direcție ar putea beneficia de o cooperare mai strânsă cu Washingtonul, inclusiv în ceea ce privește accesul la echipamente militare și coordonarea strategică.

Pentru Mark Rutte, provocarea rămâne aceeași: menținerea unității Alianței într-un moment în care solicitările Washingtonului depășesc nivelul investițiilor militare și includ, tot mai explicit, așteptări privind sprijinul politic al aliaților.