Planul Pentagonului de a reduce trupele din Europa, blocat în ultimul moment. Măsura viza și România

Planul secretarului american al Apărării de a tăia masiv trupele din Europa a fost blocat în ultimul moment de Casa Albă, scrie WSJ. Mutarea amenința să arunce în aer relațiile cu aliații, în timp ce NATO ia deja în calcul anularea summitului din 2027 din Albania.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, se pregătea ca lună trecută, la Bruxelles, să arunce în aer întrevederea cu șefii militari ai NATO printr-un anunț de-a dreptul șocant, potrivit Wall Street Journal.

Surse politice de la Washington afirmă că acesta intenționa să anunțe noi tăieri masive din efectivele americane dislocate în Europa. Reducerile ar fi mers mult mai departe decât anularea trimiterii unei brigade blindate în Polonia sau retragerea anterioară a brigadei de infanterie din România.

Casa Albă a blocat planul lui Hegseth

Planul lui Hegseth a fost însă blocat în ultimul moment, după ce a ajuns pe masa lui Marco Rubio, consilierul pe securitate națională al lui Donald Trump, și a altor oficiali cheie de la Casa Albă.

În cele din urmă, Hegseth s-a limitat la a anunța că SUA vor lansa o reevaluare a prezenței militare de pe continent, proces care ar putea dura jumătate de an.

Chestionată pe această temă, Casa Albă a refuzat să comenteze și a redirecționat întrebările către Pentagon. Purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării, Sean Parnell, a încercat să stingă incendiul: „Secretarul Hegseth s-a asigurat doar că mesajul său respectă linia și agenda președintelui, fără a-i îngrădi acestuia opțiunile strategice.”

Summitul NATO din Albania ar putea fi anulat

Nivelul trupelor americane și bugetele de apărare ale aliaților vor fi temele fierbinți de pe agenda discuțiilor de săptămâna viitoare, când Trump se va întâlni cu liderii NATO la Ankara, în Turcia.

Deși oficialii NATO speră ca summitul din Turcia să transmită un semnal puternic de unitate și de sprijin ferm pentru Ucraina în fața Rusiei, în culise există o teamă uriașă că tensiunile cu Trump vor eclipsa complet evenimentul. De altfel, pe fondul acestor neînțelegeri, aliații ar urma să anuleze summitul NATO din 2027, programat inițial în Albania.

„Statele Unite cheltuiesc de departe cei mai mulți bani din NATO ca să îi protejeze pe ceilalți, fără să aleagă cu niciun beneficiu din treaba asta”, a reacționat tăios Trump într-o postare pe rețelele sociale.

Fracturi diplomatice

Strategia de apărare a Pentagonului indica deja o schimbare majoră de paradigmă: Washingtonul vrea să își reducă prezența militară din Europa pentru a-și concentra resursele în Pacificul de Vest și în Emisfera Vestnică. Miza este ca statele europene să își asume direct și integral apărarea convențională a continentului.

Ambițiile lui Hegseth au provocat deja primele fracturi diplomatice. Decizia sa bruscă de a anula rotația unei brigade blindate în Polonia a stârnit critici dure în Congresul SUA și a revoltat Varșovia, oficialii polonezi declarând că au aflat din presă despre această mișcare.

Decizia l-a luat prin surprindere chiar și pe Trump, care l-a sunat pe șeful Pentagonului să îl întrebe de ce tratează așa un aliat strategic.

Ulterior, Trump a promis public că va trimite 5.000 de soldați în Polonia, însă oficialii americani confirmă că, până în prezent, nicio trupă suplimentară nu a fost dislocată, mai notează publicația.