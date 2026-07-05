Prim-ministrul ungar Peter Magyar a propus limitarea la 12 ani a perioadei în care o persoană poate ocupa funcția de parlamentar, măsura făcând parte dintr-un pachet mai amplu de reforme constituționale, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Anunțul a fost făcut sâmbătă pe Facebook, unde Peter Magyar a precizat că a înaintat Parlamentului un set de amendamente la Constituție.

Potrivit premierului, noile reguli ar urma să intre în vigoare după alegerile legislative din 2030, astfel încât actualii parlamentari nu vor fi afectați.

Peter Magyar a prezentat pentru prima dată această propunere în urmă cu două săptămâni. Spre deosebire de limitarea mandatelor premierului, măsura nu a făcut parte din programul electoral al partidului său și a fost criticată de o parte a opiniei publice.

Premierul susține însă că inițiativa a beneficiat de un sprijin consistent, afirmând că zeci de mii de persoane au trimis comentarii și sugestii în cadrul consultărilor online.

Viktor Orban nu mai poate reveni în funcția de premier

La mijlocul lunii iunie, partidul de centru Tisza, condus de Peter Magyar și care deține o majoritate de două treimi în Parlament, a adoptat un amendament constituțional care limitează funcția de prim-ministru la două mandate de câte patru ani.

Modificarea îl împiedică pe Viktor Orbán să revină la conducerea Guvernului. Orban a fost prim-ministru între 1998 și 2002, iar apoi din 2010 până la înfrângerea suferită în alegerile din aprilie.

Noile reguli se aplică inclusiv actualului premier, Peter Magyar, care va putea candida pentru un singur nou mandat.

Schimbări și în sistemul judiciar

Pachetul de reforme constituționale include și prevederi care creează cadrul legal pentru înlăturarea din funcție a președintelui Ungariei, Tamas Sulyok, numit în perioada în care Viktor Orban se afla la putere.

Totodată, proiectul introduce limite de vârstă și de mandat pentru judecătorii Curții Constituționale și ai Curții Supreme, măsuri despre care Guvernul susține că urmăresc întinerirea și depolitizarea sistemului judiciar.

Criticii fostului guvern condus de Viktor Orban au susținut în repetate rânduri că instituțiile judiciare au fost populate cu persoane loiale fostului premier.

Pachetul de amendamente ar putea fi adoptat de Parlament în următoarele săptămâni.