Trump nu scapă de despăgubirile din procesul de agresiune sexuală. Decizia Curții Supreme

Curtea a respins cererea președintelui Trump, care avea șanse minime de succes, de a-i reexamina recursul. Acesta a solicitat separat curții să anuleze o despăgubire de 83 de milioane de dolari.

Curtea Supremă a respins pentru a doua oară cererea președintelui Trump de a revizui o hotărâre civilă în valoare de 5 milioane de dolari pronunțată împotriva sa, după ce, în 2023, un juriu a stabilit că acesta a abuzat sexual și a defăimat-o pe scriitoarea E. Jean Carroll.

Anunțul de luni nu a inclus motivele invocate de judecători, ceea ce este obișnuit atunci când instanța emite hotărâri de rutină. Nu s-au înregistrat opinii separate, scrie The New York Times.

Trump a făcut o primă plată de 5 milioane de dolari către E. Jean Carroll în iulie, la câteva zile după ce instanța a respins inițial apelul președintelui. El a adresat, de asemenea, judecătorilor o cerere prin care le-a solicitat să-și reconsidere decizia, cerere pe care instanța a respins-o oficial luni.

Președintele a solicitat separat Curții Supreme să anuleze o despăgubire mult mai mare, de 83,3 milioane de dolari, pe care un juriu i-a impus să o plătească în 2024 pentru defăimarea lui Carroll în 2019, după ce aceasta l-a acuzat de un viol petrecut cu zeci de ani în urmă. Judecătorii se află în vacanța de vară și nu se așteaptă să ia în considerare dacă vor accepta acest caz până cel mai devreme la sfârșitul lunii septembrie.

Cererea pe care judecătorii au transmis-o luni a fost dintotdeauna o încercare cu șanse reduse de succes, întrucât aceștia rareori revin asupra unei decizii atunci când li se solicită acest lucru.

Echipa juridică a lui Donald Trump a afirmat: „Poporul american este alături de președintele Trump, cerând încetarea imediată a tuturor vânătorilor de vrăjitoare, inclusiv a farselor Carroll, finanțate de democrați. Președintele Trump va continua să învingă în fața războiului juridic liberal, concentrându-se în continuare pe misiunea sa de a face America din nou măreață.”

În mai 2023, când un juriu federal din New York l-a găsit pe președinte vinovat de abuz sexual și defăimare împotriva lui Carroll.

Juriul a convenit că E Jean Carroll, o fostă jurnalistă, a demonstrat în mod suficient că Trump a abuzat-o sexual într-o cabină de probă a magazinului Bergdorf Goodman, atunci când cei doi s-au întâlnit întâmplător în anii 1990.

În plus, juriul a constatat că Trump a defăimat-o pe Carroll prin publicarea unei declarații pe rețelele sociale în care califica cazul acesteia drept „o înșelătorie totală” și „o farsă și o minciună”. Pe tot parcursul procesului, Donal Trump a negat acuzațiile.

După pronunțarea verdictului, Trump a formulat recurs la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru al Doilea Circuit, susținând, printre altele, că judecătorul de fond, Lewis A. Kaplan, a comis o eroare permițând prezentarea anumitor probe în fața juriului.

În decembrie 2024, un complet de trei judecători ai curții de apel a menținut verdictul juriului, constatând că Donald Trump nu a reușit să demonstreze că probele i-au încălcat dreptul la un proces echitabil.